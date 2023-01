Vi har modtaget:

Bevar byen vel

Dragør Bevaringsnævn er et uafhængigt høringsorgan for kommunalbestyrelsen. Og nævnet administrerer en tilskudsordning, Dragør Byfond, der kan uddele hæder og mindre økonomiske tilskud til bygningsarbejder i Dragør Gamle By, der er med til at bevare Dragørs unikke byggetraditioner.

Det drejer sig ikke om almindelig vedligeholdelse, men hvis der gøres en særlig indsats for for eksempel at bevare autentiske døre og vinduer i stedet for at smide ud og erstatte med nyt, så kan man søge Dragør Byfond. Eller hvis man ønsker at rette op på fortidens skader ved at skifte et termovindue ud til et mere originalt vindue, så er det også et emne for byfonden.

En støtte fra Dragør Byfond er ikke alene til glæde for de enkelte husejere – det er også en anerkendelse fra naboerne i byen.

Man skal også overveje at søge fonden, hvis der for eksempel er planer om:

at skifte eksempelvis en lidt kikset nyere yderdør ud med en original Dragør-dør

at ændre til en traditionel Dragør-skorsten i stedet for den uoriginale skorsten, der på et tidspunkt blev sat op

at kassere senere zinklister på træ- og murværk i bytte for en konstruktion i lokal byggetradition

at erstatte betonstenene i gårdhaven med en original Dragør-belægning

at forandre et alt for højt plankeværk – af for dårlig kvalitet – til et traditionelt Dragør-plankeværk eller stakit, der gør det lettede med en »snak hen over plankeværket«.

Dragør Gamle By er en kulturhistorisk perle, og den stråler lidt mere, når vi fastholder Dragør-løsninger.

Disse løsninger er normalt lige så økonomiske som smid ud og erstat-løsninger. Træet i de originale døre og vinduer er ofte mellem 100 og 200 år gammelt. Man skal se sig godt for i byggemarkederne for at finde vinduer, der gives mere end 10 til 15 års garanti for.

Bevaringsarbejdet i Dragør Gamle By er således også en bæredygtig måde at gøre tingene på, fordi vi passer på ressourcerne.

Ansøgning til Dragør Byfond rettes til Dragør Kommune, Mikala Kloppenborg, der er sekretær for både bevaringsnævnet og byfonden.

Dragør Bevaringsnævn har et tæt samarbejde med Beboerforeningen for Dragør Gamle By – også omkring byfonden – og vi siger »Bevar byen vel«.

Med venlig hilsen

Martin Hans Borg

Formand for Dragør Bevaringsnævn