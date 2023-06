Hvis det stod til liste T, skulle hele arealet op til Fælledvej – bortset fra boldbanen – have mulighed for at blive forvildet gennem høslet. Men nej. Her skal også slås græs.

Det er muligt at få en blomstereng til at blomstre til glæde for mennesker og insekter. Men det tager tid. Flere år faktisk.

Til gengæld blomstrer den fra tidligt forår til langt ud på sommeren.

Skovrejsning

En anden måde at fremme biodiversitet er gennem skovrejsning.

Liste T vil gerne slå et slag for mere bynær skov, som vi mangler.

Hvis Dragør Kommune skynder sig lidt, er det muligt at rejse skov uden udgift for kommunen. Det kan ske på kommunalt ejede jorde. Det kræver blot, at Dragør Kommune går i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, der i år (altså i år!) tilbyder både at rejse og efterfølgende pleje ny skov uden udgift for kommunen.

Det vil være helt oplagt at benytte sig af muligheden på den kommunalt ejede mark på Fælledvej mellem genbrugspladsen og Hovedgrøften. Af uransagelige grunde, er den i kommuneplanen benævnt: »Skovrejsning uønsket«. Den klausul skal ophæves i kommuneplanen. Men så ligger vejen åben for en bynær skov, der vil sikre naturoplevelser til glæde både for Dragørs borgere, campingpladsens gæster og fugle, rådyr og insekter.

Hvad venter vi på?

Med venlig hilsen

Kristine Bak, formand for liste T

Hanne Wanscher, Bent Larsen, Ebbe Kyrø, Jan Engell, Søren Paludann og Trine Gotha, liste T’s Grønne Gruppe

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe, medlemmer af kommunalbestyrelsen for liste T