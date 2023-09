Vi har modtaget:

Biogas

I den nye finanslov er der ikke sat penge af til at støtte udbygningen af fjernvarmenettet. En klog beslutning fra regeringens side.

Nu, hvor gaspriserne er lave, og vi snart bliver selvforsynende med biogas, er det fjollet at kassere velfungerende gaskedler og bruge den knappe arbejdskraft til at grave gade og veje op.

Jeg kunne tænke mig, at der var nogle driftige borgere, der tog initiativ til dannelse af et aktieselskab med henblik på at skabe et biogasanlæg i nærområdet.

Ved at have vores eget biogasanlæg bliver vi ikke så sårbare over for fremtidige stigninger i gaspriserne.

Hvis vi høster tang til biogasanlægget, kan vi samtidig få renere strande.

Biogasanlæg bruger også mad- og haveaffald, ligesom hestepærer fra vores mange stutterier også kan bruges.

For øjeblikket sender vi vores madaffald til biogasanlægget i Solrød.

Med venlig hilsen

Jens Hardy Madsen