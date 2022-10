Vi har modtaget:

Børn- og ungeområdet

Vi skal investere i vores børn – ikke give dem sparekniven

Når kommunalbestyrelsen i Dragør trækker sparekataloget frem fra skrivebordsskuffen, lander pegefingeren alt for tit på den side, der indeholder besparelser på børne- og unge-området.

Desværre er efterårets budgetforhandlinger ingen undtagelse. Igen må børn og unge holde for, når sparekniven skal i sving.

I nærværende avis kunne jeg onsdag den 14. september læse tidligere medlem af kommunalbestyrelsen Kim Duponts frustrationer over de hovedløse besparelser på det, han rigtigt nok kalder for Dragørs fremtid, nemlig børn og unge (læs indlægget her, red.).

Han efterlyser politikere, der ikke kun serverer valgflæsk, men som faktisk brænder for at sikre gode forhold for børn og unge.

Sådan nogle politikere kan man finde hos os i SF. Vi er børnenes parti – ikke kun i valgkampen, når den røde løber er rullet ud, kameraerne kører, og vælgerjagten blæst i gang, men hver dag, året rundt.

Det er derfor ærgerligt, at der ikke sidder en eneste repræsentant for SF i Dragørs kommunalbestyrelse. For nu er det børnenes tur.

Alt for mange børn og unge mistrives i vores samfund, og derfor vil vi i SF gøre alt for, at det kommende valg bliver børnenes valg.

Vi presser på for at øge minimumsnormeringerne, så de gælder per institution, således kommunerne ikke kan spare på personalet i de enkelte institutioner.

Børn og unge skal have ret til nærværende voksne, flere lærere og pædagoger, kortere skoledage, mindre klasser, flere kreative fag og ordentlige fritidstilbud – og ikke besparelser, pressede voksne, stressede hverdage og halvfærdige løsninger.

I sidste uge lykkedes vi på Christiansborg med at lave en aftale om at sænke klasseloftet til 26 elever. Det er en aftale, som har et klart rødt aftryk, lavet af dygtige og engagerede SF’ere, hvis førsteprioritet altid vil være vores allesammens børn. Og vi er langt fra færdige.

SF’s aftryk ville klæde Dragør Kommunalbestyrelse – til glæde for børn og unge i Dragør Kommune.

Med venlig hilsen

Lisbeth Bech-Nielsen (MF)

Folketingskandidat for SF på Amager