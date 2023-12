Vi har modtaget:

Bolværksmatrosernes pris

Redningsbåden RF2’s tragiske og forventelige forlis

Den anmelderroste film »Synkefri«, om RF2’s forlis i Hirtshals og kampen for at afsløre myndighedernes ansvar for ni døde, har netop haft premiere.

Da den naturligt forventlige ulykke skete, havde jeg et nært samarbejde med en lodsformand, der var søfaglig styrmand. Han var sammen med sit lodseri stærkt ophidset over hele forløbet – både over byggeriet af skibene og over regeringens forsøg på at fjerne sit ansvar.

Dragør Lodseri

Det var ud over redningsskibet også kommet en ny prototype på en lodsbåd, som dog heldigvis aldrig nåede at komme i tjeneste, inden den blev stoppet.

Den nye type lodsbåd skulle have været en del af flåden i Dragør Lodseri, men efter redningsskibets forlis kom båden heldigvis aldrig i ordinær drift.

Fra lodsernes side var man i oprør. Farvandsdirektoratet havde i deres visdom valgt et værft til byggeriet af de nye glasfiberlodsbåde. Det pågældende værft havde udelukkende erfaring med bygning af mindre turbåde, som man i stille vejr kunne sejle fra havn til havn. En lodsbåd skal kunne sejle sikkert i al slags vejr.

Ifølge lodsen, så skyldes tragedien i Hirtshals, at man i Farvandsstyrelsen gennem et par år havde fået udskiftet hele den øverste ledelse. Fra valget af uddannede på søen gik man over til kun at vælge administratorer, hvis søkendskab mestendels var fra bådene i Tivoli-søen, som de havde oplevet som børn. De søfaglige uddannede blev derved presset ud af beslutningerne.

Farvandsdirektør Kaj Otto Gredal var som DJØF’er i bedst samarbejde med andre amatører, hvilket gjorde, at redningsbåden i byggefasen blev bygget som noget helt andet, end tegningerne viste. Hele tiden med nye ændringer, som aldrig blev sikkerhedsgodkendt. Og at disse bolværksmatroser, med Gredal i spidsen, godkendte ændringerne – de katostrofale ændringer.

Da redningsbåden var færdigbygget, blev den testet med forskellige krængningsøvelser i havnen ved værftet – og testen blev filmet. Denne film viste alvorlige problemer, men filmoptagelsen blev skjult til efter katastrofen, hvor den først efter år kom frem.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør