Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Februar måned er godt i gang, og jeg håber, at de af jer, der har mulighed for at holde vinterferie, har haft en dejlig tid med familie eller venner.

Det er også den tid på året, hvor vi i Dragør fejrer fastelavn efter helt faste traditioner og med stor stolthed for os alle.

Ministerbesøg

Mandag den 6. februar havde jeg transportminister Thomas Danielsen på besøg.

Da temaet for vores samtale var kystsikring, blev mødet afholdt på Dragør Fort. Der fra toppen af fortet får man et godt overblik over de udfordringer, Dragør har fra Dragør Nord til Søvang.

På mødet vendte vi dels udfordringerne med en lang kyststrækning og at få borgere til at betale og dels de udfordringer, der kan være med at få en dispensation fra Natura 2000-bekendtgørelsen, samarbejdet mellem kommunerne og det arbejde, der er i gangsat i statens arbejdsgrupper.

Temamøde om kystsikring

Lørdag den 25. februar afholdes der i Hollænderhallen temadag om status på kystsikringen samt de aktuelle udfordringer, der skal tages politisk stilling til.

Det er en dag, der er delt op mellem de forskellige delstrækninger, så man kan deltage enten hele eller i dele af dagen, afhængig af hvilke delstrækninger, der har ens særlige interesse.

Jeg håber, at mange har lyst til at møde op denne dag for at få den seneste information samt fortsat at være med til at præge udviklingen hen imod den endelige realisering.

Jeg vil følge dagen op med et debatindlæg i Dragør Nyt.

Se mere om dagen på Dragør Kommunes hjemmeside.

Nytårskur for erhvervslivet

Onsdag den 25. januar afholdt kommunalbestyrelsen nytårskur med Dragørs erhvervsliv.

I år deltog ud over repræsentanter fra Dragør Erhverv administrerende direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv med en videohilsen til de erhvervsdrivende.

Der er ingen tvivl om, at vores erhvervsliv qua den generelle samfundsmæssige krise har udfordringer i disse år, og 2023 bliver næppe lettere. Derfor skal der også lyde en opfordring fra min side til både at handle lokalt og bruge de lokale virksomheder så meget som muligt. Vi har brug for et stærk erhvervs- og handelsliv i Dragør.

Fastelavn

Både lørdag, søndag og mandag stod i fastelavnsfestens tegn.

Festlige arrangementer for børn blev lørdag formiddag afholdt både på Kongevejen af Drag-ør Gadelaug og i Drag-ør Centret af centerforeningen.

Søndag så vi de mange ryttere med flot pyntede heste på Blushøj. En dejlig tradition, hvor mange af os samles med venner i Dragør til hyggelige fester og arrangementer.

Og mandag havde vi på rådhuset fornøjelsen at tage imod rytterne og hylde dem med et glas punch, sang og glæde. På rådhuset har vi genindført traditionen med, at alle medarbejdere tager imod rytterne om formiddagen – og om eftermiddagen samles vi til fastelavnsboller og punch, inden mange medarbejdere går over på Hovedgaden og ser tøndeslagningen.

Samme dag havde jeg selv også fornøjelsen af at være med i et festligt arrangement med deltagelse af blandt andre den hollandske ambassadør. Det foregik på Amagermuseet, hvor mange af museets frivillige og medarbejdere havde pyntet op.

Det er dejligt med disse faste traditioner i Dragør, og når man ser rytterne ankomme, tror jeg, vi er mange, der bliver rørt.

Irma

Desværre lukker Irma i Drag-ør. I umiddelbar forlængelse af udmeldingen kontaktede jeg direktionen i Coop for en drøftelse af, hvilke tanker de har for bygningen, som Irma ligger i.

Gården på Kongevejen er en central bygning i bybilledet, og i Dragør har vi vedtaget en centerstruktur for, hvor detailhandel skal placeres. Den er besluttet for mange år siden ud fra en tanke om, hvordan vi bedst sikrer handelslivet i de enkelte områder i Dragør.

Min bekymring er, at der ikke er en plan for fremtidig anvendelse, og jeg vil være ked af, at der gennem længere tid vil være tomme lokaler. Derfor har jeg inviteret mig selv til kaffe hos direktøren i Coop for at høre mere om deres planer for bygningens fremtidige anvendelse.

Mere om dette i næste nyhedsbrev, da mødet afholdtes i går, tirsdag den 21. februar.

Misbrug hos unge

I den seneste uge har der været en del fokus i medierne på, at der er unge, der er begyndt at tage blandt andet de receptpligtige smertestillende stoffer Tremadol, der også går under navne såsom Dolol og Mandolgin m.m., samt Oxycontin. Midlerne, der florerer blandt de unge, anvendes således nu også som rusmiddel.

Disse lægemidler er stærkt vanedannende, og man bliver afhængig af dem. Og erfaringer viser, at man skal i professionel misbrugsbehandling for at trappe ud af pillerne igen.

Der er tale om lægemidler, der kun skal tages, når de er ordineret af lægen, men desværre ser man, at pillerne sælges ad anden vej og bliver brugt som rusmidler.

I Dragør har vi ikke set, at pillerne anvendes af de unge. Men vi må også forholde os realistisk til det, for når det er en stigende udfordring i andre kommuner, så er der også stor risiko for, at problemet kommer til Dragør. Derfor er min opfordring til alle forældre at få taget en snak med sine teenagebørn om emnet, og hvis man oplever unge, der tager midlerne, at man tager fat i hinanden som forældre, lærere, klubpædagoger eller SSP-konsulent. Og til jer unge, en opfordring til at gå til en voksen, hvis I oplever, at det sælges eller florerer iblandt jer.

Kommende klassekvotient

I Børne-, Fritids- og Kulturudvalget følger man nøje udviklingen i antallet af børn hen over hele året. Det gør man for blandt andet at kunne sikre den rigtige opdeling af skoledistrikter, der kan medvirke til at holde klassekvotienterne så lave som muligt.

Fra skoleåret 2023/2024 vil klassekvotienten være mellem 22,5 og 23 børn i klasserne.

En lille nytilkommen

Vi indgik i 2022 et rigtigt godt samarbejde med Frelsens Hær og lejede Baggersmindelejren til at huse de ukrainske flygtninge. Samarbejdet er udviklet, og Frelsens Hær har ansat en social vicevært, der hjælper med de daglige gøremål. Han hedder Benny.

I slutningen af januar måned – en tidlig morgen kl. 04.30 – bankede et ægtepar på hans dør. Kvinden havde fået veer, og Benny fik i huj og hast kørt ægteparret mod hospitalet.

»Pludselig kom der en usædvanlig lyd fra bagsædet, og da jeg kiggede, var barnet født. Heldigvis holdt vi for rødt, for barnet havde fået navlestrengen rundt om halsen, så jeg skyndte mig ud og hjalp med at løsne op, hvorefter der heldigvis kom et ordentligt vræl,« har Benny fortalt.

Resten af turen gik efter sigende godt, og mor, far og barn har det i dag godt.

Der er mange forskellige opgaver som social vicevært – denne ligger nok uden for den normale jobbeskrivelse, men en flot indsats af Benny.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester