Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Sommeren er over os, og rigtig mange af os er på vej på ferie.

Maj og juni måned har summet af liv i vores by – med bl.a. pinsestævne i Dragør Boldklub med 1.800 deltagende børn samt fantastiske musikarrangementer på vores havn, hvor frivillige igen har taget stort ansvar for at skabe oplevelser og glæde.

Tak for jeres store indsats.

Dragør er ramt af PFAS-forurening, og drikkevandet stammer fra andre kommuner. Arkivfoto: Thomas Mose.

Efterspurgte emner

I et tidligere nyhedsbrev opfordrede jeg borgerne til at sende eventuelle emner, som man synes, jeg mangler at belyse. Der er kommet to sådanne emner: vores vandkvalitet og fremtidens bibliotek i Dragør.

I forhold til vores vand er vi, som mange andre kommuner, udfordret med forurening af PFAS og pesticider. Forureningen er i et sådan omfang, at vores nuværende vandindvinding ikke kan anvendes. Vi får i dag vandet gennem HOFOR – vandet leveres fra andre kommuner, og der er en ny vandledning på vej.

Alt vand bliver målt, og man kan roligt drikke det.

Der er flere, der har spurgt til, hvorfor man ikke kan rense vandet, men der findes ikke i dag et anlæg, der kan rense vandet i det omfang, som vores vand er forurenet. Dertil kommer, at grundvandet er udfordret af indtrængende havvand.

Som tidligere beskrevet ligger Dragør Kommunes bibliotek på Vestgrønningen.

I forhold til besparelsen ved at lukke en filial er det hensigten, at bibliotekets arrangementer fortsætter. På bibliotekets hjemmeside fremgår, hvilke aktiviteter der er.

Der er efterspurgt en mulighed for, at brugerne kan lukke sig ind på biblioteket uden for åbningstid. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har bedt om at få belyst mulighederne herfor, og når det er vurderet, vil der blive truffet en beslutning.

Fjernvarmen – nyt selskab

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge blev vedtægter og ejeraftale for det kommende selskab Dragør Fjernvarme godkendt.

Det betyder, at selskabet nu er godkendt og vil blive etableret som et selskab under Tårnby Forsyning, så snart der i slutningen af juni har været stiftende generalforsamling.

I bestyrelsen for Dragør Fjernvarme vil der fra Drag-ør være repræsentation af kom-

munalbestyrelsesmedlemmer-

ne Helle Barth, Venstre, Ole Hansen, Socialdemokratiet samt Peter Læssøe fra Tværpolitisk Forening (liste T). Fra Tårnby vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Lars Hein og Einer Lyduch være bestyrelsesmedlemmer.

Ansvaret for den videre udrulning af fjernvarme overgår nu fra Dragør Kommunalbestyrelse til Tårnby Forsyning og Dragør Fjernvarme, der også vil stå for information til borgerne. Det forventes, at man i det tidligere efterår vil gå i offentligt udbud med opgaven om at grave rør ned.

Jeg er meget glad for, at vi er nået så langt på kort tid og for samarbejdet med Tårnby Kommune.

Det ser positivt ud, men der er to udfordringer foran os, der skal håndteres – og som er afgørende for, at vi kommer helt i mål.

Det ene er, om der er entreprenører, der byder på opgaven til en pris, der er fornuftig.

Og det andet er, at vi får de statslige tilskud til etablering, som vi regner med og søger om.

Spejderlejr – velkommen

FDF-spejderne vil i weekenden 27.–28. oktober bruge det grønne areal på Engvej (den gamle boldbane) til overnatning i telte.

De vil overnatte i Dragør i forbindelse med et FDF-løb, der går fra Hvidovre over fælleden og ender i Dragør.

Vi glæder os til at byde spejderne velkommen, og det er dejligt, at de vil komme til Dragør. Tag godt imod dem.

Ungeprofil – senere debut men ...

Der er netop gennemført en landsdækkende undersøgelse om unges trivsel.

I Dragør har 396 ud af 480 elever deltaget i undersøgelsen. Tak for det.

Undersøgelsen viser, at det helt overordnet går godt med de unge i Dragør, men der er også områder, man som forælder med fordel kan tale med sin teenager om.

Undersøgelsen giver kommunerne, forældre og unge et billede af trivsel og dermed også et blik for tiltag, der kan iværksættes.

I Dragør har unge en senere alkoholdebut, end i Region Hovedstaden i øvrigt såvel som i resten af landet. Men Dragørs unge drikker mere for at føle sig sociale og få et tilhørsforhold, end de gør for at få oplevelsen af rusen. Drag-ørs unge er også mere tilbøjelige til at have kastet op, føle at de har mistet kontrollen over kroppen og til at få blackouts. Til gengæld er vold og kriminalitet ikke lige så fremtrædende.

I alt 28% af eleverne har prøvet tobak i dampform som eksempelvis »vapes« – mod 23% på landsplan.

Indtaget af hash eller hårdere stoffer er et procentpoint lavere, end i resten af landet.

Og Dragørs unge har et bedre forhold til sine forældre, ligesom de trives bedre i fritiden, kulturlivet og skolen, end det eleverne har besvaret i Region Hovedstaden og på landsplan.

Præ-hospital akutbil

Som tidligere omtalt vil Region Hovedstaden placere en af tre PHV-vogne i Dragør.

En PHV er en enmandsbetjent paramedicinerbil, der kan aflægge besøg hos syge borgere, hvor regionens vagtcentral skønner det nødvendigt.

Der er nu indgået aftale om, at bilen får base på Dragør Rådhus.

Jeg er meget glad for Region Hovedstadens fokus på Dragør Kommune.

Byggebranchen ser grønt

I starten af juni deltog jeg i en paneldebat i konferencen »Byggebranchen ser grønt«. Her deltog jeg sammen med borgmestrene fra København, Helsingør og Rødovre i en debat om dels kystsikring, men også klimavenlige løsninger i fremtidens byggeri.

Det er en meget relevant debat – ikke mindst for os i Dragør, der er udfordret på vandstandsstigninger, og det er dejligt, at Dragør Kommune er med til at præge debatten og udviklingen.

Sommer, øl og kærlighed – ryd op efter jer

Et vigtigt princip i Dragør er, at legepladser på institutioner er åbne uden for normal åbningstid. Alle kan benytte dem.

Sommerferien er startet, og vi ved fra andre år, at mange unge samles om aftenen og bruger kommunens pladser og udearealer. Det er helt naturligt, og I er som unge mennesker meget velkomne.

Jeg vil gerne opfordre jer til at huske på at få ryddet op efter jer. Det er ikke fedt for institutionerne at åbne næste morgen, hvis der ligger pizzabakker, flasker, cigaretskodder, kondomer og andet, som de først skal rydde op.

Lad os hjælpes ad. I skal som unge have lov til at udfolde jer og være sammen – også uden, at nogle voksne hele tiden er over jer. Men vær med til at tage ansvaret og hold områderne ryddede. Har du en ven eller to, der har svært ved at tage ansvar, så sig det til dem og hjælp dem. Forældre med teenage-børn kan med fordel også tage denne snak.

Der er herom nyligt sendt information ud via skolens aula-system.

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig dejlig – og forhåbentlig solrig – sommer.

Næste nyhedsbrev kommer i august måned.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester