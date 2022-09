Vi har modtaget:

Bredt budgetforlig indgået

Søndag den 11. september blev der indgået aftale om Dragør Kommunes budget for perioden 2023–2026 mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

Forliget sikrer fastholdelse af et godt serviceniveau for borgerne i Dragør, en uændret skattesats samt en fortsat ansvarlig kommunal økonomi de kommende år.

Samtidig iværksættes vanskelige, men nødvendige strukturelle tiltag på flere områder.

Vanskeligt udgangspunkt

Det er desværre hårde tider for alle danske kommuner i disse år. Udgifterne vokser grundet stigende inflation og energiudgifter samt krigen i Ukraine og de flygtninge, der følger med. Hertil kommer en stigning i den kommunale udligning på 20 mio. kr.

Serviceloftet (servicerammen), som er den økonomi-aftale, der hvert år laves mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, sætter også en meget snæver ramme for, hvor mange udgifter vi må have til den kommunale service – uanset kommunens økonomi i øvrigt. Det har medført, at vi i budgettet skulle finde op imod 20 mio. kr. for at holde os indenfor kravet om maksimalt 737,7 mio. kr. i samlede serviceudgifter.

Samtidig er vores økonomi presset af den demografiske udvikling med et hastigt antal – heldigvis – ældre medborgere, voksende udgifter til specialskoleområdet og det specialiserede socialområde. Områder, som kommunerne kun i meget begrænset omfang kompenseres for fra staten.

Budgetforliget samlet set

Til trods for det stramme udgangspunkt er vi tilfredse med, at budgetforliget lever op til de krav, vi har aftalt i konstitueringen efter kommunalvalget.

Vi har sikret et driftsoverskud på 60 mio. kr. fra 2024 og fremefter, en fastholdelse af en solid kassebeholdning på over 50 mio. kr. de kommende år, overholdelse af servicerammen på godt 737 mio. kr. og loftet for anlægsinvesteringer.

Driftsoverskuddet sikrer, at vi har plads fremadrettet til at betale renter og afdrag på gæld og afholde de nødvendige anlægsinvesteringer til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg.

Strukturelle tilpasninger nødvendige

Forhandlingerne har ikke været nemme, for vi har været nødt til at skære i driften alene for at overholde servicerammen.

Dette er lykkedes dels via en række konkrete budget-reduktioner og dels via en række strukturelle tiltag med et længere sigte, som vi i Venstre har lagt meget vægt på at tage fat på, da det er en vigtig forudsætning for at kunne opretholde et godt serviceniveau de kommende år.

Nyt børne- og nyt ungetilbud

Dragør Kommune har et højt udgiftsniveau på børne- og ungetilbud samlet set i forhold til andre kommuner.

Endvidere er der udfordringer med at fastholde medlemstallet i klubberne hen-over året, hvor der kan konstateres et stort frafald.

Der er derfor behov for dels at reducere udgifter de kommende år og dels at nytænke tilbuddet.

Forvaltningen begynder derfor allerede i dette år en proces for omorganisering af området – i samarbejde og dialog med børn og unge såvel som deres forældre – samt inddragelse af faglige eksperter og videnspersoner.

Ændring på folkeskole- og specialskoleområdet

Specialskoleområdet er en meget stor strukturel udfordring. Flere elever får diagnoser, og vi skal sikre en struktur, så vi også fremover kan håndtere denne udfordring med gode tilbud inden for de økonomiske rammer.

Der er besluttet to spor fremadrettet. Dels skal skolerne have en fælles økonomi dækkende både den almene folkeskole og specialskoleområdet (inspireret af andre kommuners indsats), og dels skal der igangsættes en nærmere analyse af muligheden for at oprette egen specialskole – gerne i samarbejde med privat aktør.

Vi er derudover glade for, at der er afsat ekstra midler til specialskoleområdet de kommende år. Ændringen skal ske i tæt samarbejde med skolelederne og i tæt dialog med skolebestyrelserne.

Vi har i Venstre lagt vægt på, at vi med forliget har sikret yderligere midler til specialskoleområdet de kommende år.

I forliget er der ikke afsat midler til et permanent 9. skolespor, da det ikke ses begrundet i elevtalsprognosen.

Strukturelt initiativ – biblioteksområdet

Vores biblioteksløsning er ikke tidssvarende – og for dyr i sammenligning med andre kommuner. Det har derfor været nødvendigt at skære på biblioteksområdet, og forliget indebærer, at vi fremover – indtil videre – alene vil have et bibliotek på Vestgrønningen.

Venstre finder ikke denne løsning optimal og vil fortsætte arbejdet for et nyt bibliotek på en ny matrikel, når forudsætningerne herfor er til stede økonomisk.

Lokaleforholdene i Sadolins Hus danner ikke optimale rammer for et moderne bibliotek med de udfordringer, der er med adgangsforhold for handicappede m.m.

Boligudvikling og den demografiske udvikling

Den betydelige stigning i antallet af ældre borgere de kommende år indebærer, at vi skal sikre større udbud af boliger til plejekrævende ældre på Enggården. Dette tages der initiativ til at igangsætte i dette budgetforlig, og det har været vigtigt for os.

Venstre arbejder også for et større udbud af senioregnede boliger – i øvrigt som svar på denne udvikling – gerne i blandede ejerformer som f.eks. seniorboligfællesskaber.

Dette vil kræve nye initiativer med boligudvikling på de tilbageværende potentielle matrikler, herunder Engvejs-arealet, Sdr. Tangvejs-erhvervsområdet og Rødtjørnsarealet. Det har der ikke kunnet etableres enighed om inden for rammerne af dette budgetforlig, men vi ser det fortsat som en høj prioritet politisk de kommende år.

Fremtidens varmekilder

Klimaet er et vigtigt område for Venstre. Derfor er vi glade for, at der afsættes 1.285.000 kr. til videre planlægning af fremtidens varmekilder – herunder den grønne omstilling.

Vi er ligeledes tilfredse med, at vi i 2023 påbegynder opsætningen af el-ladestandere på kommunale parkeringspladser.

I 2024 påbegynder vi udskiftning af signalanlæg med overgang til led-lys. Hertil kommer fortsættelsen af de tidligere besluttede ESCO-investeringer på i alt 24 mio. kr. til optimering af kommunens energiforbrug.

Venstre vil fortsat arbejde med at sikre, at vi får udarbejdet og vedtaget en samlet klimaplan for Dragør Kommune.

Erhverv og turisme

I budgetforliget er det blevet besluttet, at der skal arbejdes videre med erhvervsudviklingen – herunder i forhold til en ny lokalplan for det nuværende areal på Sdr. Tangvej og frigørelse af arealet til boligformål samt en yderligere udvikling af erhvervsområde ud mod lufthavnen.

Vi vil ligeledes arbejde for en vedtagelse af en erhvervs- og turismestrategi inden udgangen af 2022 samt beslutning om eksekvering af strategien i form af en handlingsplan dækkende frem til og med 2025 med konkrete målepunkter.

Vi vil godt benytte lejligheden til at kvittere for et godt og konstruktivt samarbejde med Socialdemokratiet og Konservative om budgettet – og for et godt samspil med kommunens forvaltning om afklaring af mange budgettekniske forhold undervejs i forløbet.

Vi er meget glade for, at det er lykkedes endnu en gang at etablere et bredt budgetforlig med 11 ud af kommunalbestyrelsens 15 mandater bag forliget.

Venstre har været med i alle budgetforlig siden 2010 og lægger megen vægt på det brede samarbejde, som, mener vi, er helt afgørende for at sikre en god udvikling i vores lille, pragtfulde kommune. Det kan kun lykkes, når alle partier får noget, men ingen partier får alt. Sådan er det også med dette forlig.

Vi vil også gerne kvittere for de mange gode og konstruktive høringssvar fra borgere, virksomheder, institutioner og andre interessenter, som også har givet et godt grundlag for de konstruktive forhandlinger – så også en stor tak for disse værdifulde bidrag.

Med venlig hilsen

Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen,

medlemmer af kommunal-bestyrelsen for Venstre,

samt Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør