Vi har modtaget:

Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Efter ti år har et flertal nu endelig truffet beslutning om caféerne på Dragør Havn. Jeg kaster mig i støvet og takker byrådet.

Det forlyder, at både Café Espersen og Café Havslapning efter ti års ørkenvandring har fået en langtidskontrakt på leje – og for Café Havslapnings vedkommende også for udeservering.

Tænk, hvis tidligere byråd kunne have smidt fordommene over bord og indgået i en langtidskontrakt.

I alle ti år var det hvert år en kamp for Dansk Folkeparti for lige at skaffe en midlertidig sommertilladelse til udeservering, hvor flere andre partier meddelte, at det kun var for den kommende sommer.

Men nu kan Poul Hein og Brian Espersen (restauratørerne, red.) begge tænke fremad og få ordnet lidt renovering og ny maling.

Men alt med måde – vi må ikke ødelægge de rustikke caféer.

Nu venter vi så bare på det gamle værfts fremtid.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør