Vi har modtaget:

Det første år med Sydamagerlisten

En ny Sydamager Kommune

I valgkampen i efteråret 2021 blev der udtrykt tvivl om, hvorvidt den nye Sydamagerliste havde andet at byde på, end et ønske om at Dragør og Tårnby sammen bygger en ny levedygtig kommune op fra grunden – med kun ét rådhus på Sydamager – en ny og tidssvarende kommune, som er bedre rustet til at håndtere de øgede økonomiske og faglige krav, som enhver kommune i dag må løfte.

Nu er der gået et år. Og hvad har Sydamagerlisten bidraget med?

Et bedre samarbejde

Det første år i kommunalbestyrelsen har heldigvis været præget af en god og kollegial tone – trods forskellige holdninger. Men måske mere vigtigt har de to borgmestre i Dragør og Tårnby evnet at intensivere og forbedre samarbejdet mellem de to kommuner.

Begge borgmestre søger at nedbryde gammelt nag og forældede fjendebilleder. Der er god kemi.

Men de fortsatte nedskæringer på vores velfærdsområder – herunder nedlæggelsen af et bibliotek – har dog også sat spørgsmålstegn ved fornuften i, at vi i Dragør fortsat prioriterer bureaukratiet frem for velfærden. Og vi ved godt, at det er dyrt at være landets mindste landfaste kommune. Uden ø-tilskud og med voksende underskud på udligningsordningen gør vi det svært for os selv.

Men mens vi venter på opbygningen af en ny Sydamager Kommune, har det første år dog vist, at Sydamagerlisten har meget mere at byde på.

Dragørs grønne parti

For Sydamagerlisten har det – ligesom for andre partier – været vigtigt at få det bedst mulige ud af de meget svære økonomiske og faglige vilkår, som Dragør Kommune skal fungere under.

Derfor har Sydamager-listen også løbende stillet en række forslag til en fortsat udvikling af en grøn og veldrevet kommune, for eksempel i tre punkter på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets (KBEU) møde onsdag den 9. marts 2022:

Sydamagerlisten foreslog renovering eller salg af det fredede Krudthus 2, som efter mange års forsømmelser med hul i taget og voksende skimmelskader er i en meget dårlig forfatning.

Nu er Sydamagerlistens forslag om salg af huset blevet indarbejdet i budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Konservative og Venstre.

Det forsømte hus er dog ikke sat til salg endnu – og bygningens langsomme forfald fortsætter.

Endvidere stillede Sydamagerlisten forslag om at indlede drøftelser om en eventuel forlængelse af Ryvej til Englandsvej med lufthavnen og Tårnby Kommune i anledning af åbning af en ny DHL-terminal og en planlagt projektering af nyt erhvervsområde vest for A.P. Møllers Allé.

Det blev vedtaget at bringe forslaget op for de relevante parter. Det er dog ikke sket endnu.

Desuden stillede Sydamagerlisten forslag om at indlede drøftelser med Tårnby Kommune i anledning af en planlagt lukning af Tømmerupvej.

Heldigvis ser det ud til, at Tårnby Kommune i stedet for anlægger en ny vej syd om Tømmerupvej.

På samme møde vedtog udvalget at forbyde reklamer på parasolkanter.

Kun Sydamagerlisten stemte imod forbuddet, som efter Sydamagerlistens opfattelse hverken er kunde- eller erhvervsvenligt. Og forbuddet kom eksempelvis til at koste strandhotellet 146.000 kr. for udskiftning af deres nye parasoller.

Udbud af værftsgrund

På Økonomiudvalgets møde torsdag den 19. april sidste år beslutte et flertal i udvalget at stoppe planerne om et kulturhus på den gamle værftsgrund.

Sydamagerlisten stillede i den forbindelse forslag om, at værftsgrunden blev udbudt i licitation med henblik på anden bebyggelse eller anvendelse med afsæt i den eksisterende lokalplan. Forslaget blev dog nedstemt.

Problemet med dette forslag var formentlig kun, at det var Sydamagerlisten, som stillede forslaget. For det samme forslag dukkede op syv måneder senere på kommunalbestyrelsens møde torsdag den 24. november – men nu som et forslag fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Og nu blev forslaget med syv måneders forsinkelse fornuftigvis vedtaget. Alle stemte for forslaget – bortset fra liste T.