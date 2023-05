Vi har modtaget:

Det forsømte krudthus

Et flertal ønsker ikke at søge fondsmidler til det fredede krudthus

Dragør mangler penge. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Lisbeth Dam Larsen ønsker at sælge krudthuset.

Et forslag fra Sydamagerlisten om at undersøge mulighederne for at søge fondsmidler til at istandsætte og indrette krudthuset som en kombination af et medborger- og kulturhus med café, teater- og foredragssal og evt. et bibliotek blev nedstemt. Kun liste T støttede forslaget.

I stedet for ønsker et flertal at sælge krudthuset med tilhørende grund.

Kommunen mangler penge til drift af selv et mindre kulturhus.

Det fredede krudthus fra 1786 har i mange år ligget forsømt med hul i taget, indvendige fuglereder og begyndende svamp i spærene. Et enestående kulturminde.

Men nu har et flertal i kommunen igangsat en proces med salg af kommunens grunde og ejendomme. Krudthuset skal sælges som det første. Det skal samtidig undersøges, om det er muligt at bebygge krudthusets grund for at optimere salgsprisen. Det er ærgerligt.

Beliggenheden er ideel. Huset ligger to km fra Søvang, to km fra Store Magleby og to km fra Dragør by.

Men kan det overhovedet lade sig gøre at renovere Krudthuset?