Vi har modtaget:

Digerne

Onsdag den 16. november var der godt gang i vinden. Bardunerne larmede, flagene blafrede – havet var tæt ved kajkanten, og et stort skilt angler for underskrifter mod et stort dige.

Godt at komme hjem og læse lokalavisen.

Kun 319 underskrifter efter den store kampagne »Stop muren omkring Dragør«. Heldigvis er Dragør-borgene ikke interesserede i at blive en ø med dige mod Tårnby.

Ø-status ville ellers give rabat i Dragørs tilskud til Jylland.

Med venlig hilsen

Jens Hardy Madsen

Hvidtjørnen 30