Vi har modtaget:

Dragør – fra klimaduks til klimasynder

For få år siden anså man naturgas for den reneste form for opvarmning. Man gav tilskud hertil, og Dragør var klimaduksen. Med det største antal naturgasfyr pr. indbygger lå Dragør Kommune i toppen.

Nu har Dragør, ligesom alle andre kommuner, fulgt et regeringspåbud om at søge at udrulle fjernvarme i videst muligt omfang og afskaffe gasfyrene. Det skyldes, at Folketinget har vedtaget at lukke for al gas til husopvarmning i 2035.

Så, selvfølgelig er man på den præmis tvunget til at tilbyde flest mulige fjernvarme – hurtigst muligt – og meget klogt har et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget at gå i samarbejde med Tårnby Fjernvarmeforsyning om at udrulle fjernvarmen.