Dragørs Aktivitetshus

Et unikt tilbud

Her i Dragør er vi så heldige, at vi har en kommune med et aktivitetshus for ældre med et væld af aktiviteter.

Der er ikke mindre end 87 tilbud, byens ældre og pensionister kan få gratis adgang til.

Aktivitetshusets café tilbyder frokost på hverdage. Ud over maden giver Caféen også en masse socialt samvær, der er så vigtig for alle – ikke mindst de ældre, som måske ellers kunne føle sig ensomme.

Dragørs Aktivitetshus drives af en lille stab af fantastisk dygtige og engagerede medarbejdere. Desuden er husets virke bygget på omkring 100 frivillige aktivitetsledere og andres arbejde, der driver de forskellige aktiviteter. De frivillige lægger mere end 10.000 timers gratis arbejde til gavn for husets brugere. Det er med til at gøre aktivitetshuset helt unikt.

Hvis du ikke er gammel nok til at være bruger af aktivitetshuset, sætter du sikkert pris på, at dine ældre familiemedlemmer kan finde fine udfordringer for krop og sjæl i huset. Så støt op om huset, selvom du ikke direkte er bruger selv.

Jeg nævnte først, at brugen af alle disse muligheder er gratis. Det, håber jeg fortsat, vil være tilfældet, selv om kommunen skal spare.

Med venlig hilsen

Ole Petersen

Aktivitetsleder for Digital Senior-holdene