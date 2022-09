Vi har modtaget – åbent brev til Martin Wood Pedersen:

En sikker borgerlig stemme

Kære Martin Wood Pedersen

Som folketingskandidat nævner du dig selv som en sikker borgerlig stemme. Men kan du bevise det?

På Dragør Havn ligger to caféer, hvis fremtid begge er ret usikre.

I særdeleshed Café Havslapning, hvis tilladelse udløber med september måneds udgang om under to uger.

Hvad skal der ske fremover?

Det anes ikke. Mindst af alt i kommunen.

Ejeren af Café Havslapning kan ved årsskiftet igen fremsende en ansøgning, og derpå – hvis han er heldig – få endnu en sommersæson fra maj måned næste år til glæde for de mange glade gæster, men dog kun for 2023. Traditionen tro, så sker det nok cirka 14 dage efter, at sæsonen er startet.

Det er da ikke en anstændig, konservativ måde at behandle de erhvervsdrivende, som hver måned betaler deres huslejer til kommunen, på.

Du kan glæde mange, hvis du på næste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget fremlægger et forslag om en kontraktforlængelse på 30 år for begge caféer. Gerne længere.

Lovhjemmel

Der vil være røster fremme om, at man skal ændre lokalplanen, før det vil være lovligt at give lange lejeaftaler. Det er dog slet ikke nødvendigt. Krav om lokalplanændring er bare en måde at genere lejerne på.

En lovlig brug, som ved de eksisterende caféer, bliver ikke ændret ved lokalplaner, som som jo kun gælder for fremtidig ændret brug. Man kan frit beværte kunder årene fremover, og forretningerne kan frit videresælges, sålænge brugen fastholdes.

Hvis du, Martin, nu træder i karakter og får forlænget lejemålene, så vil jeg næsten overveje at stemme på dig. Det er da et tilbud!

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør