Vi har modtaget:

FE-sagens centrum ligger i Dragør

Midt i »Tys Tys« ligger kablerne

I Dragør ligger Sandagergård, der er efterretningstjenestens lyttepost mod øst. Og tværs igennem lejren ligger hovedkablet for datatrafik mellem øst og vest. Lejrens øgenavn i Dragør har gennem årene været »Tys Tys«. Formelt et ikke-eksisterende sted – men med højt pigtrådshegn omkring samt et stor antal synlige antenner.

For mere end 30 år siden indgik Danmark sammen med USA en aftale om at få indblik i disse data – en aftale, som i stilhed fungerede gnidningsfrit gennem årene til begge parters gavn. Danske e-mails blev angiveligt friholdt, og vi fik indsigt i andres e-mails efter ønske.

Man kan sige, at rystelserne reelt startede, da Edward Snowden som ansat ved National Security Agency (NSA) i 2013 valgte at forlade organisationen og medbringe i titusindevis af fortrolige oplysninger, herunder et notat, som nævnte, at NSA sammen med Danmark fast aflyttede en række kabler med teleoplysninger.

Alt imens USA og Danmark kæmpede for at proppe ånden tilbage i flasken, som den var kommet ud af, blev Danmark mere katolsk, end Paven selv – som man siger.

Alt det, man kunne læse i udenlanske medier, var dybt hemmeligt i vor egen lille andedam.

Og så Trine Bramsen

I al dette mummespil skulle forsvarsminister Trine Bramsen prøve at reagere – hvilket også ville være en udfordring for langt mere erfarne og kløgtige ministre.

Trime Bramsen virker mest som en Bambi på glatis, som set i Disney-filmen. En minister, hvis kvalifikationer vel mest er at være bedste veninde med Mette Frederiksen. Så da en whistleblower skrev til tilsynsrådet, gik Trine Bramsen i panik og gjorde et myggestik til en verdensbegivenhed.

Indenfor et par timer blev de fire øverste ledere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sendt hjem. Trine Bramsen tabte tråden. Efter kort tid måtte man dog erkende, at panikken var forkert, og de fire blev indsat i deres gamle stillinger.

Men til gengæld gik Politiets Efterretningstjeneste (PET) ind i en massiv årelang aflytning af FE-chefen. Aflytningerne gav et meget tyndt resultat, men det gav PET lidt pikante oplysning om FE-chefens seksuelle liv. Oplysninger, som PET i detaljer valgte at indvi alle Folketingets partier i. Også dette var ulovligt.

Da vi i Dragør havde raketbatterier, var der stop- og fotoforbud på Fælledvej. Da raketter var løftet under en øvelse, blev en mand bragt ind på kassernen, da han havde fotograferet. Majoren var lidt afslappet.

Har manden fotograferet raketterne? spurgte han.

Lad os se på det, lød svaret. Han tog kameraet og åbnede det. Trak filmen helt ud og bemærkede:

Der er da intet at se på negativet. Så var sagen løst.

Tænk, om Trine Bramsen havde et sådan overskud. Så ville alle problemer have været løst i stilhed.

I dag ruller dønningerne rundt i verden, og alle i verden er i dag klar over, at der i Danmark foregår dataaftapning. Rent idioti.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti

Dragør