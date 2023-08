Vi har modtaget:

Ferie og barsel

– en skøn kombination

Så gik den ikke længere. Seks ugers kombineret ferie og barsel.

Det har været absolut fantastisk – også selvom solen og det danske sommervejr har forsøgt at forpurre det meste af juli og august.

Der har været total afslapning og regenerering af energi i godt selskab med min kone og tre drenge på 10 år, 5 år og 9 måneder.

Det er nødvendigt at stoppe op en gang imellem og ligge alt arbejde og politiske pligter til siden.

Det kan være svært, når man er dybt engageret i begge dele.

Sommer med hele familien

Men sommeren blev nydt med hele familien. Det er blevet til svømmehalsbesøg, Bakken-tur, gode gåture, legeaftaler til børnene, en tur til Malmø og mange andre gode aktiviteter både hjemme og ude.

Vejret kunne som sagt have været en smule mere inspirerende, men det gav også mulighed for fordybning, oprydning og samvær indenfor.

Barslen er slut

Min samlede barsel har været spredt udover de seneste ni måneder, og jeg har nydt mine 13 uger sammen med min dejlige søn Crilles og søde kone. Vi har nemlig valgt at afholde vores barsel samtidig, så vi kunne nyde den sammen alle tre.

Det er blevet til utrolig mange gode stunder på diverse caféer i byen, til Fars legestue på biblioteket og i stuen med leg og udvikling.

Det har været fantastisk at være med denne gang på nærmeste hold, når Crilles har lært så mange »basis-ting«, som at spise selv (mad udover det hele), lege med sit legetøj og begyndt at kravle. Den første feber med to tænder i undermunden og for, at det ikke skal være løgn, så er de øverste bisser på vej med endnu en gang feber, der startede i søndags.

Fordi min kone og jeg har afholdt barsel samtidig, så skulle Crilles faktisk have startet i vuggestue i dag (mandag, red.), men ved at omprioritere herhjemme har vi kunne beholde Crilles hjemme lidt længere. Mere om dette i mit næste indlæg.

På med handsken

Nu kalder arbejdet og de politiske gøremål.

En stor del af den kommende tid er dedikeret til budgetinformationsmøder, borgermøder og til sidst selve budgetforhandlingen.

Allerede nu vil jeg gerne gøre reklame for borgermødet om budget den 16. august kl. 19–21 (se annoncen på side 4, red.).

Med venlig hilsen

Theis Guldbech

Medlem af det Konservative Folkeparti

Kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget