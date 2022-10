Vi har modtaget:

Fjern – varme!

Det er svært at forstå, at Dragørs kommunalbestyrelse med Helle Barth i spidsen er hoppet med på den fortælling om, at vi udgår for gas i nærmeste fremtid. Det er jo ikke rigtigt!

Lad mig nævne Tyrafeltet, Solsortfeltet og Hejrefeltet som nogle få. Vi har masser af gas i Nordsøen, og nu åbner man flere gasfelter derude.

Derudover kan vi stort set blive selvforsynende med biogas – og alle forsyningsrørledningerne er jo allerede lagt.

Hvorfor så bruge milliarder af kroner på at grave byen op og stavnsbinde folk til fjernvarme?

Hvad vil man anvende som varmekilde i disse fjernvarmeanlæg? Er det kul, olie eller skovene i Sibirien – eller er det bare gas?

Vi har en konservativ ledelse i Dragør Kommunalbestyrelse ... at for eksempel Kenneth Gøtterup og Martin Wood Pedersen er hoppet med på socialdemokraternes demagogiske fortælling om, hvor ringe vort land står, og hvor dyrt det bliver, hvis ikke alle udskifter deres gasfyr til fjernvarme ... Jeg siger nej tak.

Med venlig hilsen

Arne Mosegaard

Engløkken 62