Vi har modtaget:

Fjernvarme i Dragør Kommune

Det var en kompliceret sag, som vi skulle tage stilling til på årets sidste møde i kommunalbestyrelsen.

Der var tale om en politisk stillingtagen til, hvem vi på nuværende tidspunkt vurderede bedst egnet til at løfte opgaven om organisering af fjernvarme i Dragør. Det var en beslutning, som nærmest blev truffet med bind for øjnene, da en del konsekvenser først vil vise sig senere.

Sagen er vanskelig, dels fordi der er ukendte parametre såsom pris – det kan ikke siges med garanti, hvad prisen på megawatt inkl. tariffer og afgifter bliver, når fjernvarmen er udrullet i kommunen, og dels fordi vi skulle vælge mellem Tårnby Forsyning og HOFOR som distributionsselskab af fjernvarme til Dragørs borgere.

Valget var grundliggende et valg imellem et lille og uerfarent forsyningsselskab med cirka 32 medarbejdere over for det store og meget erfarne HOFOR, som har cirka 1.500 medarbejdere.

Ligeledes er Dragør Kommunes forvaltning lille og uden faglighed på området, og et samarbejde med Tårnby Forsyning betyder, at en større del af opgaven med meget stor sandsynlighed vil påhvile Dragørs forvaltning. Det bør bemærkes, at forvaltningen i forvejen ud over den daglig drift er optaget af klima- og kystsikringen.

I bilag til sagen er der blandt andet en vurdering fra en ekstern konsulent EA Analyse, hvori der er en sammenligning af Tårnby Forsyning og HOFOR på fire centrale områder. Venstre har med bekymring set på opmærksomhedspunkterne ved et valg af Tårnby Forsyning:

Organisering – Dragør skal blandt andet selv udarbejde projektforslag og fælles ledelse af styregruppe m.m.

Entreprenørmodel – der står ud for området, at det er »uklart, sandsynligvis udbydes både projektering og tilsyn og selve gravearbejde«.

Hvad der kræves af Dragør Kommune – her nævnes, at Dragør bliver kontraktansvarlig over for rådgivere, entreprenører og leverandører, og at der skal sikres hurtigt myndighedsarbejde m.m.

Risici – her nævnes blandt andet økonomi, tidsplan, samt CTR-tidsplan og gravearbejder.

Opmærksomhedspunkterne på alle fire områder peger i Venstres optik på, at HOFOR vil være det oplagte valg til at varetage distributionen af fjernvarme i Dragør Kommune, og at det skulle være i en selskabsform, som sikrede politisk repræsentation og ejerskab.

Venstre ser grundlæggende på sagen, som et valg mellem det sikre og det måske sikre – et valg mellem HOFOR og Tårnby Forsyning. Derfor anbefalede Venstre HOFOR. Flertallet i kommunalbestyrelsen valgte Tårnby Forsyning, og det er et valg, som vi respekterer og loyalt vil arbejde for bliver implementeret til gavn for de kommende brugere af fjernvarme.

Glædelig jul til Dragør

Helle Barth, kommunalbestyrelsesmedlem og gruppeformand for Venstre,

Henrik Kjærsvold-Niclasen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre,

samt Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør