Vi har modtaget:

Fjernvarme

Status på planlægning i Tårnby og Dragør

Tårnby og Dragør Kommune er i fuld gang med planlægningen af fjernvarme. Derfor bringer vi her en fælles, kort opdatering med status på sagen.

Fjernvarmeselskab

Tårnby Kommune har allerede et fjernvarmeselskab – Tårnby Forsyning, da Tårnby allerede har fjernvarme i kommunen.

Dragør Kommune skal have stiftet og etableret et fjernvarmeselskab – Dragør Fjernvarmeselskab. Dette har kommunerne de sidste par måneder arbejdet sammen om, og når selskabet er blevet dannet, vil det blive en afdeling i Tårnby Forsyning. Bestyrelsen kommer til at bestå af fem medlemmer fra Tårnbys kommunalbestyrelse og af tre medlemmer fra Dragørs. Tårnby vil have formandsposten, og Dragør Kommune vil have næstformandsposten. Selvom det er et Dragør-selskab, er gældende regler for, at vi kan handle varme med hinanden, at Tårnby skal have størstedelen af bestyrelsesposterne.

Der er nedsat en politisk styregruppe med repræsentanter fra begge kommunalbestyrelser. Styregruppen er i gang med at forberede arbejdet, ligesom vores dygtige forvaltninger og Tårnby Forsyning arbejder tæt sammen.

Dragør Fjernvarmeselskab forventes at blive stiftet i juni 2023.

Etablering af fjernvarmerør

Aktuelt arbejder vi også med at projektere det konkrete gravearbejde og de forskellige delprojekter, der ligger til grund for den samlede tidsplan.

Aktuelt forventer vi at gå i udbud af opgaven med at grave rør ned i efteråret 2023.