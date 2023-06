Vi har modtaget:

Forskelsbehandling

Er det sådan (se foto), vi ønsker vores by svinet til med reklamer på private ejendomme?

Kommunen mener ikke, de har hjemmel til at forbyde dette – lidt uforståeligt, for når det drejer sig om gågaden i den gamle by, synes der ingen grænser for, hvad kommunen kan bestemme.

Vi ser det ene tåbelige forslag efter det andet blive sendt til kommunen fra det der i folkemunde kaldes »Stokrosemafiaen«, og hver gang de ønsker en indskærpelse og klager til kommunen, rykker kavaleriet straks ud med målebånd og neglesaks, hvis der skulle være en plante, der skulle have formastet sig til at vokse et par centimeter i løbet af natten, eller en stol, der er blevet rykket lidt for langt ud.

Erhvervslivet skal søge om tilladelse til enhver form for skiltning på deres egen virksomheds adresse, og her er mange regler, der skal overholdes; størrelse, placering, farve, belysning osv., og det er fair nok, men de samme regler må gælde for private.

Når de udlejer deres plankeværk, er de erhvervsdrivende, men private parcelhusejere kan tilsyneladende svine bybilledet til uden indblanding fra kommunen.

De kan frit udleje deres plankeværk til hvad som helst, og er der noget, der skæmmer vores by, er det den form for markedsføring – dette ovenikøbet på en af de store indfaldsveje til vores by. Tænk hvis alle private grundejere gjorde det samme ... det kunne måske blive en turistattraktion.

Med venlig hilsen

Søren Hvalsø