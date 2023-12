Vi har modtaget:

Genhusning i Strandparken

Der er i forbindelse med de planlagte renoveringer i Strandparken behov for genhusning af beboere fra alle 106 boliger i Strandparkens Afdeling 5 (den røde Rødtjørn) og beboere fra 46 boliger i stueetagen i Afdeling 1 (den gamle Strandpark).

Renoveringen vil ske i etaper, og der forventes at være behov for op mod 50 genhusningsboliger på samme tid, hvor der renoveres i begge afdelinger.

Strandparken har gennem mange år været med til at løse boligsociale opgaver i Dragør Kommune ved at stille boliger til rådighed for kommunen efter den såkaldte fjerdedelsregel samt en særlig aftale om fuld kommunal anvisning til 81 boliger ud over den lovbestemte fjerdedelsregel.

I forbindelse med renoveringerne er der i en midlertidig periode behov for genhusning, hvor vi finder det rimeligt, at kommunen hjælper beboerne i Strandparken – som også er borgere i Dragør Kommune – gennem en vanskelig periode med genhusning på en så hensigtsmæssig og økonomisk måde som muligt.

Det bør være en fælles interesse for Dragør Kommune og boligselskabet, at Strandparken fremover tilbyder gode boliger til en fornuftig husleje – ikke mindst af hensyn til sårbare borgere, der anvises af kommunen.

Strandparken har fået godkendt, at de almindelige ventelister suspenderes, og at de ledige boliger udlejes på midlertidige kontrakter, indtil de skal bruges til genhusning.

Boligselskabet har endvidere ansøgt om kommunens godkendelse af, at selskabet får rådighed over såvel fjerdedelsboligerne som boliger med fuld kommunal anvisning, mens renoveringen foregår. Dette er imidlertid blevet afvist af kommunalbestyrelsen.

Det er billigere og bedre, at genhusningen sker i selskabets egne boliger, men det er muligt, at der ikke er nok til at dække behovet. Strandparken kan derfor, som en plan B, blive nødt til at anvende pavilloner.

Udgifterne til pavilloner afhænger af mange forhold, som det er vanskeligt at vurdere. Det må dog antages, at merudgiften til genhusning i en treværelsespavillon i forhold til en treværelsesbolig er over 20.000 kr. pr. måned.

Renoveringsplanerne i Strandparken bliver støttet af Landsbyggefonden. De forventede genhusningsudgifter i de planlagte renoveringssager ligger over fondens normale støttepraksis. Genhusningen vil dog blive drøftet med fonden med henblik på yderligere støtte, men det vil for sagerne være fornuftigt at begrænse udgifterne til genhusning, da udgifter til genhusning ikke giver bedre boliger.

Hvis ikke fonden yder støtte, vil merudgiften skulle betales af beboerne over huslejen.

Organisationsbestyrelsen for Strandparken har besluttet midlertidigt at opsige den særlige aftale, der hidtil har givet Dragør Kommune fuld anvisningsret til en gruppe på 81 boliger ud over kommunens ret efter fjerdedelsreglen. Opsigelsen sker med et halvt års varsel til ikrafttræden den 1. juni 2024.

Det er med beklagelse, aftalen opsiges, men kommunalbestyrelsen har som nævnt ikke været imødekommende over for at medvirke til en hensigtsmæssig løsning af genhusningen i forbindelse med renoveringssagerne.

Det er Strandparkens hensigt at tilbageføre den fulde anvisningsret til kommunen for de 81 boliger i takt med, at behovet for genhusningsboliger reduceres.

Vi er desuden indstillet på at forhandle om en ændring af kommunens anvisningsret efter fjerdedelsreglen, så anvisningen sker på en mere smidig måde for at kunne tilgodese kommunens behov for boligsociale anvisninger med billigere og mindre boliger.

Med venlig hilsen

Søren Keldorff

Formand for Strandparken