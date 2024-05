Rejsegilde i nye terminalbygning i Købehavns Lufthavn. Fotos: TorbenStender.

Et første kig på fremtidens lufthavn

I sidste uge, nærmere bestemt torsdag den 25. april, blev der afholdt rejsegilde for Københavns Lufthavns nye byggeri

Af Thomas Mose



Råhuset til det nye terminalområde i Københavns Lufthavn er nu en realitet.

Christian Poulsen, CEO for Købehavns Lufthavn taler for de mange fremmødte.

Ved torsdagens rejsegilde på byggepladsen blev det fejret, at det imponerende byggeri snart står færdigt – et byggeri, der lover mere plads og en forbedret oplevelse for de rejsende.

Fejringen markerede et af de mest ambitiøse projekter i lufthavnens historie. Det nye terminalområde, placeret centralt mellem finger B og C, vil nemlig fordelt over syv etager tilføje 60.000 m2 til lufthavnens areal.

»Vi fremtidssikrer Københavns Lufthavn ved at udbygge og ombygge et af de mest centrale steder i lufthavnen. Vi skaber mere plads til de rejsende i lufthavnen og gør terminalområdet endnu mere indbydende med masser af plads, lys og luft, så passagererne får en behagelig start på deres rejse,« forklarer Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn.

Rejsegildet blev lidt af et tilløbsstykke. Ud over de mange ansatte på byggepladsen og medier var der også besøg fra lufthavnens forretningspartnere.

Borgmester Kenneth Gøtterup på talerstolen.

Justitsminister Peter Hummelgaard, der er valgt til Folketinget på Amager og har særlig tilknytning til lufthavnen, deltog i rejsegildet – og fra Dragør var den deltagende taler borgmester Kenneth Gøtterup.

I sin tale udtrykte borgmesteren glæde over lufthavnens succes efter nogle hårde år med coronapandemi, hvor alt stod stille.

»Som nabo til lufthavnen er jeg glad for den udvikling, lufthavnen er i gang med. Og jer er rigtig glad for, at passagertallet er på vej op. Det betyder meget for os som nabokommuner,« lød det fra Kenneth Gøtterup.

Dobbelt så mange rejsende

Selvom antallet af flyvninger i Københavns Lufthavn har været stabilt siden midten af 1990’erne, er passagertallet fordoblet.

De mange flere rejsende har øget presset på en række nøglefaciliteter såsom bagageudlevering og paskontrol.

I takt med udbygningen forventer man i lufthavnen at se en betydelig forbedring af disse faciliteter – herunder en dobbelt så stor bagageudlevering og øget kapacitet i paskontrollen i finger C.

En særlig nyhed er tilføjelsen af en have, der strækker sig gennem alle bygningens etager, designet til at forbedre passageroplevelsen yderligere.

»Det er et fantastisk byggeri, som vi er meget stolte over,« siger Christian Poulsen.

Han fortæller, at byggeriet er nået rigtig langt, og han glæder sig til at se det færdige resultat. Men inden da er der endnu et par år med fokus på styring af byggeri og indretning af området.

Der var naturligvis en bid brød til deltagerne.

»Byggeriet betyder også, at de fleste passagerer vil opleve en lufthavn under forandring, hvor en del af det eksisterende terminalområde er lukket af. Vi vil dog sørge for, at byggeriet medfører så få gener for passagererne som muligt,« tilføjer Christian Poulsen.

Det nye terminalområde måler imponerende 180 meter gange 60 meter og er 25 meter højt.

Bygningens konstruktion er fleksibel og er designet til at kunne ombygges til fremtidens behov.

Med lange gitterdrager, der skaber et frit spænd på op til 60 meter, er der kun få bærende søjler. Hensigten med dem er at skabe en åben og behagelig passageroplevelse.

Med en samlet pris på omkring 5 mia. kr. forventes dele af det nye terminalområde at kunne tages i anvendelse om små tre år, mens det endelige byggeri vil stå færdigt i 2028.

Ud over den nye terminal inkluderer projektet en omfattende udbygning og ombygning af eksisterende arealer samt en markant udvidelse af både butikker og spisesteder.

Visualisering af det nye område.