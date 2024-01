Vi har modtaget:

Godt nytår Dragør

De lokale partier Socialdemokratiet, Konservative og Venstre sender et fælles ønske om et godt nytår til alle

Konservative, Socialdemokratiet og Venstre vil gerne ønske alle et godt nytår. Vi håber, alle er kommet godt ind i det nye år.

Vi er nu halvvejs i valgperioden, og i november 2025 –om godt to år – skal vi til valg igen.

Derfor vil vi gøre status på de sidste to års virke og se fremad for de næste to år, frem mod valget.

Et tilbageblik

I forbindelse med konstitueringen efter valget i 2021 var det vigtigt for alle tre partier, at vi fik udarbejdet et politisk arbejdsgrundlag for de kommende fire år – et arbejdsgrundlag, som vi har været tro mod, og som har givet os muligheden for at sætte retningen på de sager, vi skal nå til enighed om og samarbejde om. Men også et arbejdsgrundlag, der viser den grundlæggende respekt mellem de landspolitiske partier om, at der også er områder, hvor vi er uenige og dermed også kan søge vores eget flertal.

Det vil føre for vidt her at gennemgå hele vores politiske aftalegrundlag. Men i et kort tilbageblik på de seneste to år vil vi blandt mange sager fremhæve, at Dragør har en god stabil økonomi.

Vi følger den vedtagne økonomiske politik, men er også opmærksomme på, at vi hurtigt kan udsættes for udefrakommende faktorer, der let kan påvirke os i negativ retning. Derfor sætter vi tæring efter næring og styrker vores kassebeholdning.

Ved budgetvedtagelsen for 2024 vedtog vi toårige budgetter.

På ældreområdet har vi fået vedtaget principperne for det gode liv på Enggården. Det skal danne grundlag for den sociale og sundhedsmæssige indsats, ligesom vi også har indgået partnerskaber med både Ældre Sagen og FOA.

På børne- og ungeområdet har vi etableret et nyt tilbud til unge i UngDragør, som er sammenlægningen af Klub Dragør og Dragør Ungdomsskole.

Vi har sikret fastholdelse af lave klassekvotienter, og der er en fortsat høj faglighed i både vores skoler og vores institutioner.

På kultur- og fritidsområdet er der dels sikret øget midler til museerne.

Dragør Tennis er sikret en forlængelse af deres lejekontrakt, og der er igangsat en omlægning af Hollænderhallens drift, der allerede nu har sikret mere åbningstid i svømmehallen.

Ligeledes er vi kommet i mål med etableringen af Dragør Fjernvarme i samarbejde med Tårnby Kommune, ligesom vi i den grønne omstilling har fået implementeret affaldssorteringen, der nu er rullet ud i hele kommunen.

På det administrative niveau er fokus fastholdt på den gode service over for borgeren, og vi er efter en stor indsats nået i mål med at overholde frister på byggesagsbehandlingen.

De næste to år

Vigtigere er, hvad der kommer til at ske de næste to år, og hvad der sættes fokus på.

Dragør er en kommune med mange nye og spændende udviklingstiltag.

Havnen: Omkring nogle af de vigtige områder kan vi fremhæve, at vi i januar 2024 går i offentlig udbud med den gamle værftsgrund, og at Café Espersen bliver liggende, hvor den hele tiden har ligget. Hermed sætter vi det sidste punktum i det havneforlig, der blev indgået i 2022.

Børn og unge: Her skal vi arbejde målrettet med, at vi hele tiden sikrer, at minimumsnormeringerne overholdes, og vi skal i mål med den sidste del af den tidligere vedtagne handleplan om, at 60% af personalet i daginstitutionerne skal være uddannet pædagoger.

På skoleområdet skal vi i gang med en større udviklingsproces, hvor personale, ledelse, børn og forældre skal beskrive fremtidens folkeskole i Dragør – en proces, vi forventer os meget af.

Ældreområdet: Her fik vi tidligere udarbejdet en revisionsundersøgelse, der pegede på, at vi har udfordringer med blandt andet visiteringer og sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau og de tildelte ydelser. Løsningen af dette skal vi i mål med, ligesom vi skal fortsætte arbejdet med at støtte den positive udvikling på vores sygeplejeklinik, hvortil flere og flere borgere visiteres.

Også på socialområdet skal vi i gang med faglige, nye metoder. Her har det vist sig, at vi ikke har haft tilstrækkeligt fokus på opfølgning af de ydelser, borgerne får, og opfølgning på de kontrakter, vi har hos private leverandører på det sociale område. En styrkelse af dette område er ligeledes en opgave, der sættes i gang nu.

Kultur- og fritidsområdet: Her har vi givet Hollænderhallens ledelse og brugerråd en opgave med at pege på løsninger til, at Hollænderhallen i højere grad kan drives som en virksomhed med mulighed for, at hallens indtjening kan forblive på området.

Kystsikring og fjernvarme: Kystsikringen og den lovbundne udfasning af naturgassen til boligopvarmning er to store opgaver, som påvirker alle borgere i Dragør Kommune i større eller mindre grad. Disse opgaver vil også få en stor rolle i de kommende år.

Omkring kystsikringen forventer vi en udmelding fra regeringen i sidste halvdel af 2024, samtidig med at vi fortsat er i fuld gang med at planlægge en eventuel lokal kystsikringsløsning.

Udrulningen af fjernvarmeløsningen følger tidsplanen, og det forventes, at Dragør Fjernvarme kommer i udbud med gravearbejdet i 2024.

Det administrative område: Også herunder ligger der store opgaver foran os.

Selvom vi kom godt i mål med byggesagsbehandlingen, er vores afdeling Plan og Teknik udfordret med mange opgaver i forhold til deres ressourcer. Det medvirker desværre til, at vi har meget lang sagsbehandlingstid på for eksempel lokalplanssager – og ikke mindst udbud. Derfor styrkes dette område både med en ekstra medarbejder, ligesom vi får ekstern bistand til at vurdere, om vi kan ændre på vores forretningsgange og metoder, så der kan opnås en højere effektivitet på dette område, og særligt med fokus på lokalplansarbejdet.

Erhvervs- og byudvikling: To store lokalplaner er under udarbejdelse: en lokalplan for erhvervsudvikling på Dragør Nord og en lokalplan for etablering af nye lejligheder på Sdr. Tangvej.

Ligeledes er processen om en erhvervsstrategi skudt i gang, og vi forventer at være færdig med denne medio 2024, ligesom vi også skal have vedtaget en politik for klimaindsatser.

Økonomi: Sidst, men ikke mindst, holder vi snuden i sporet på det økonomiske område. Vi har en økonomisk politik om et strukturelt overskud på 60 mio. kr. om året og en kassebeholdning på mindst 50 mio. kr., og både disse og budgetterne skal holdes.

Samtidig med, at vores økonomiafdeling er styrket, ligger der et stort arbejde foran os for at fortsætte den positive udvikling. Det gør vi ved hele tiden at optimere på kommunens budgetstyring.

Det politiske samarbejde

Det gode politiske samarbejde mellem Venstre, Konservative og Socialdemokratiet fortsætter i forhold til konstitueringsaftalens indhold og den strategiske ledelse af kommunen.

Fra i år, 2024, er Moderaterne med i budgetforliget. Således er alle landspolitiske partier i kommunalbestyrelsen repræsenteret i et stærkt firkløver om at sikre kommunens økonomi fremover.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til også at takke de to lokallister og Moderaterne for et godt samarbejde om konkrete sager i de enkelte politiske fagudvalg.

Her ved starten af året vil vi også opfordre alle jer borgere til at kontakte jeres politikere, hvis der er sager, I ønsker opmærksomhed på – og så ser vi naturligvis frem til at møde mange af jer til arrangementer rundt om i kommunen.

Med venlig hilsen – og ønsket om et godt nytår til alle

Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe (Konservative),

Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen (Socialdemokratiet), samt Helle Barth og Henrik Kjærsvold-Nichlasen (Venstre)