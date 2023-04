Lokalplanens formål

Lokalplanens overordnede formål er: at havnens attraktionsværdi og almene tilgængelighed for alle brugergrupper udvikles, at havnens mangfoldighed i anvendelsesmuligheder sikres, (og) at havnens sammensatte og oplevelsesrige karakter opretholdes.

Konkret har lokalplanen blandt andet til formål »at ny bebyggelse og anlæg indpasses med hensyntagen til den nuværende bebyggelses- og landskabskarakter, byens profil og udkig over Øresund fra baglandet«.

I lokalplanen er der vist en vejledende bebyggelsesplan.

Bebyggelsesplanen afspejler bestemmelserne i lokalplanens punkt 7,9: »Placering af bebyggelse skal baseres på en samlet bebyggelsesplan for Delområde B. Bebyggelsen kan opføres helt ud til delområdets afgrænsning, dog således at større bygningsvolumener (f.eks. bådehal) skal placeres centralt i bebyggelsen, tilbagerykket fra områdets afgrænsning mod nord, vest og syd. Der kan centralt i bebyggelsen udlægges et ubebygget friareal (gårdrum).«

Og i punkt 8,15: »Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet plan. Langs delområdets afgrænsning mod syd, vest og nord skal bebyggelsen fremtræde opdelt i mindre bygningsenheder.«

Det er disse bestemmelser, kommunalbestyrelsen har dispenseret fra, da den godkendte det viste projekt med byggeri helt ud til Færgevej i 8,8 meters højde.

Vi finder, at det godkendte projekt forringer havnens attraktionsværdi og almene tilgængelighed for alle andre brugere, og at det netop ikke sikrer havnens sammensatte og oplevelsesrige karakter med respekt for nuværende bebyggelses- og landskabskarakter, byens profil og udkig over Øresund fra baglandet.

Konklusion

Liste T indgår meget gerne i dialog med Dragør Baadeværft og andre interesserede om at finde en løsning, som både tilgodeser værftets behov og hensynet til byens borgere og havnens øvrige brugere.

Med venlig hilsen

Kristine Bak, formand for liste T,

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe, medlemmer af kommunalbestyrelsen for liste T, samt

Hanne Wanscher, Lars Kyrø, Lotte Aabye og Trine Gotha, bestyrelsesmedlemmer i liste T