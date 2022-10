Vi har modtaget:

International madspildsdag

Hvad sker der i Dragør?

Torsdag den 29. september er det FN’s internationale madspildsdag. I den anledning ville det være rart at vide, hvor langt Dragør Kommunalbestyrelse er kommet med at nedbringe kommunalt madspild.

I januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune fremadrettet skulle arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Det 12. verdensmål drejer sig om ansvarlig produktion og forbrug af mad. Og FN sætter altså fokus på dette mål torsdag den 29. september.

Kommunen har et ansvar

Cirka en tredjedel af madspildet i Danmark sker i vores private husholdninger.

Madspild handler dog ikke kun om husholdninger. Madspildet sker i hele fødevarekæden, dvs. under dyrkning og produktion, transport, håndtering og indpakning i butikker samt under tilberedning og servering i restauranter m.m. Så selv om vores husholdninger ikke er alene om at spilde mad, så udgør madspildet i de små hjem en betydelig del.

Regeringens Klimaråd skrev i sin rapport i marts 2020, at netop madspildet er en side af vores madvalg, vi bør ændre: »Det er helt centralt, at vi skal ændre vores madvaner. Det kan både bidrage til at nedbringe udledningerne forbundet med det danske fødevareforbrug her og nu, og på sigt kan det skabe et hjemmemarked med solid efterspørgsel efter plantebaserede produkter. Ændrede madvaner kan både handle om at spise mere plantebaseret kost og reducere madspild og om at acceptere plantebaserede alternativer eller nye typer fødevarer.«

Klimarådet anbefaler, at kommunerne stiller krav til madens klimaaftryk – enten opgjort efter en fastlagt standard eller gennem indirekte krav om eksempelvis vegetar-andel, andel af lokale råvarer anvendt eller andre indikatorer for klimaaftrykket, når kantinedriften i en kommune udbydes.

Konsekvensen af offentlige, herunder kommunale, grønne, offentlige indkøb vil øge efterspørgslen efter disse produkter og dermed skabe et større og mere attraktivt marked for de dele af erhvervslivet, der kan levere på disse grønne løsninger.

Så nok har vi hver især et ansvar; men kommunerne har et væsentligt ansvar.

Andre kommuner har taget problemet med madspild alvorligt. Men hvilke handlinger har Dragør Kommunalbestyrelse sat i gang siden januar 2020 for at nedbringe madspild i kommunens kantiner og institutioner?

Det kunne være inspirerende for os borgere at høre noget om.

Med venlig hilsen

Jens Breinholt Schou

Køjevænget