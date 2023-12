Vi har modtaget:

Julehilsen fra Socialdemokratiet

Tiden flyver af sted. Det gør den også her i vores skønne Dragør – især op til jul.

I den socialdemokratiske gruppe på Dragør Rådhus vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nyt år.

Allerede nu kan vi oplyse, at vi ser frem til et spændende år med nye politiske opgaver og udfordringer. Vi er klar til at tage vores ansvar for, at Dragør også fremover vil være et godt sted og bo og leve i.

Vi ser frem til mange gode drøftelser med vores kollegaer i de øvrige partier og siger tak for mange gode debatter i 2023.

Der er ingen tvivl om, at vi alle brænder for vores by. Vi håber på gode og brede aftaler i det nye år – det må være alle partier og listers nytårsfortsæt.

Som I sikkert ved, er vi i fuld gang med at følge op på nogle af vores politiske mærkesager, vores ældrepolitik, børne- og ungeområdet, helhedsplaner i Strandparken og Engparken samt vedligeholdelse af vores kommunale anlæg – herunder vores projekt om kystsikring og diger samt udrulning af fjernvarme i Dragør og meget mere.

Vi har også et skarpt fokus på den grønne omstilling og ser meget frem til, at vi kommer i hus med den kommende kommunale klimahandlingsplan. Derudover er det vigtig for os, at der er styr på den sunde økonomi i kommunen. Det er nødvendigt i dag og i fremtiden.

Vi vil gerne benytte lejligheden til takke alle frivillige, som hverdag er med til at gøre en stor forskel for andre året rundt.

Desuden vil vi også rette en stor tak til alle ansatte medarbejdere i Dragør. Vi sætter stor pris på jeres indsats for at gøre en forskel. Det gør I.

Med venlig hilsen

Viceborgmester Nicolaj Bertel Riber

og Ole H. Hansen

Medlemmer af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet