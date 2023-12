Vi har modtaget:

Julehilsen fra Sydamagerlisten

Sydamagerlisten ønsker alle Dragørs borgere en rigtig god og velsignet jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi kan alle glæde os over, at kommunen i 2023 – helt ekstraordinært – fik tilført 50 mio. kr. til den trængte kommunekasse. Det betyder, at vi – indtil videre – er sluppet for yderligere nedskæringer på vores velfærdsområder.

Vi kan også glæde os over, at vi på flere områder har fået udbygget og styrket vores gode samarbejde med vores nabo, Tårnby Kommune, at vi er trådt ind i et samarbejde med blandt andet staten og vore nærmeste kystkommuner om en fremtidig kystsikring, at inflationen og gaspriserne er faldet markant, og at der igen er tæt på fuld beskæftigelse i Dragør.

I 2024 ser vi frem til, at kommunen kommer effektivt i gang med vores kystsikring, vores fjernvarmeforsyning, vores værftsgrund, vores krudthus, planlagte cykelstier og – som noget helt nyt – omsider får brugt de mange uforbrugte millioner af kroner, som for længst er afsat til anlæg og vedligeholdelse.

Kort sagt Sydamagerlisten ønsker et Dragør i udvikling – ikke i afvikling.

De allerbedste jule- og nytårshilsener

Flemming Blønd,medlem af kommunalbestyrelsen,

og Tommas Thomsen, formand for Sydamagerlisten