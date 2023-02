Eksmedlem af kommunalbestyrelsen Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), og han skulle meget belejligt sagsbehandle broprojektet, der efter planen skal placeres 150 meter fra hans bopæl.

Sydamagerlistens Flemming Blønd (L) indledte talerunden.

Han ville gerne sagsbehandle borgernes 32 klager over broprojektet, og tillige have en dialog om Sydstrandens unikke kystlandskab samt »udhulingen« af den gældende fredningsbestemmelse.

Der var dog ingen andre, der var interesseret i en sådan dialog.

Annette Nyvang (T) og Helle Barth (V) havde så travlt med at tale Sydstrandens dyreliv og naturværdier ned, at de på mystisk vis »glemte« at sagsbehandle borgernes klager.

Det hele var klappet af på forhånd – borgernes klager skulle bare ignoreres og smides i skraldespanden.

Kommunalbestyrelsens 15 stemmer fordelte sig således:

For fastholdelse af tilladelse til broprojekt: Konservative (6), liste T (3), løsgænger Lisbeth Dam Larsen (1) Socialdemokratiet (2), suppleant og løsgænger Kim Dupont (1) samt Venstre (1).

Imod fastholdelse af tilladelse til broprojekt: Sydamagerlisten (1).

Dermed blev alle borgernes klager skrottet af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Valgflæsk til folket

Borgmester Kenneth Gøtterup siger i sine valgløfter til borgerne: »Vi arbejder på at beskytte og vedligeholde vores grønne områder og strandenge til gavn for naturen og til glæde for borgerne,« og endvidere: »Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om.«

Nu er borgmesterkæden dog inkasseret, og valgløfterne er for længst landet i skraldespanden sammen med borgernes klager.

De 32 skrottede klager appellerer netop til, at Dragør Kommunes politikere bør værne om det fredede naturområde ved Vierdiget. Men det var der øjensynlig kun ét ud af femten kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gad at anerkende og lytte til.

Man kan så spørge sig selv, om det er disse borgerunddragende politikere, vi vil have siddende i kommunalbestyrelsen fremadrettet?

Gøtterup og co. trodser med åbne øjne fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene samt borgernes klager.

Hermed er demokratiet og naturens stemme atter sendt i skammekrogen med en dummehat på hovedet.

Sagen i Kystdirektoratet

Dragør Kommune er nu forpligtet til at overlevere de 32 klager til Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriet og er en del af Naturstyrelsen.

Kystdirektoratet sagsbehandler borgernes klager enkeltvis, hvorefter direktoratet tager endelig stilling til, hvorvidt kommunens tilladelse til liste T’s placering af en bade- og kajakbro på Sydstranden skal annulleres eller ej.

Det ansøgte broprojekt ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Direktoratet skal blandt andet vurdere, om liste T’s projekt kan påvirke udpegede dyre- og plantearter og endvidere det internationale naturbeskyttelsesområde som helhed.

Det kan ikke udelukkes, at der ved etablering af broen og den øgede forstyrrelse, som anvendelse af broen medfører, vil kunne ske en negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Der skal ligeledes foretages vurdering af, om det ansøgte projekt kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter samt yngle- og raste-områder for fugle.

Kystdirektoratet vil med høj sandsynlighed lægge særlig vægt på broens størrelse, længde og kystnære placering i det åbne landskab.

Ud over et læskur til de drøvtyggende får, som flittigt udfører naturpleje på strandengene, så er der ingen eksisterende anlæg eller bebyggelse i nærheden af det ansøgte. Der er dermed tale om et teknisk anlæg, der vil fremstå markant og fremmedartet i kystlandskabet. Broen vil følgelig kunne påvirke oplevelsen af kystlandskabet i negativ retning.

For enden af den 30 meter lange bade- og kajakbro vil vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande – hvilket ikke ligefrem er bade-egnet. Broen har dermed formelt ikke funktion som en badebro – her er snarere tale om en »soppebro«.

Det bliver interessant at se, om Kystdirektoratet meddeler afslag på etablering af broen eller ej. En dispensation fra direktoratet vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning i lignende sager langs Sydstrandens kyst.

Der følges op på affredningssagen, når Kystdirektoratets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune