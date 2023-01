Borgernes kyndige lokalkendskab og informative gennemgang af broprojektets forventede påvirkninger af naturområdet kastes desværre på møddingen af kommunalt ansatte, som end ikke bor i Dragør og i denne såvel som mange andre sager udviser graverende mangel på lokal indsigt og manglende forståelse for byens naturværdier.

Påstand uden belæg

Administrationen hævder, at »der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat«. Dette er decideret usandt.

Aktindsigt viser, at klagerne netop påpeger de juridiske, naturmæssige og tekniske fejlvurderinger, som administrationen har begået i årevis.

Brosagen er som følge heraf blevet behandlet af politikerne på et misvisende og uoplyst grundlag.

Liste T’s repræsentant og Venstres formand i Dragør har hvert sit bade- og kajakbroprojekt kørende med 750 meters afstand på Sydstranden, og partierne har dermed personlig interesse i nærværende brosags udfald, når den skal behandles i byrådssalen.

Liste T og Venstre besidder tilsammen 5 ud af 15 mandater.

Oddsene er høje for, at et ukritisk flertal i kommunalbestyrelsen følger administrationens opfordring om at underkende borgernes klager – men sangen er ikke sunget til ende endnu.

Naturens stemme

Naturen, dyrelivet og plantelivet kan af indlysende årsager ikke klage over kommunens og politikernes uigennemtænkte affredningsplaner – men nu har borgerne givet naturen på Sydstranden en stemme.

En lille klar stemme, som kommunen ganske vist nægter at lytte til, men som er meget betydningsfuld, når borgerne i fællesskab kæmper for de tilbageværende grønne områder i Dragør.

Hermed sendes en varm tak til de engagerede borgere, der har besværet sig med at skrive informative og saglige klager til den ignorante Dragør Kommune, som mod bedre vidende er ved at gøre skade på et lokalområde, der vel at mærke er beskyttet ved statslig fredning.

»Fredet« betyder fredet – også selvom nogle byggelystne politikere har fået en fiks idé, som de stædigt holder fast i.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune