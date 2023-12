Vi har modtaget:

Købstilbud vedr. biografbygningen

Dragør Borgerforening har til formål at støtte et aktivt kultur- og fritidsliv i Dragør. Vi har i den sammenhæng årligt uddelt midler til musik, spejdere, sportsklubber og mange andre klubber og foreninger i Dragør – herunder også Dragør Biografforening.

I foråret 2022 så vi, at vores bidrag til biografforeningen, der hovedsageligt havde bestået i køb af billetter til uddeling i vores forening, kunne og burde forbedres.

Vi blev også opmærksomme på, at biografforeningen lejede sig ind i bygningen, og at de havde en lejekontrakt, der blev fornyet årligt.

I august 2022 havde vi møde med biografforeningen, hvor vi spurgte ind til, hvordan vi bedst kunne hjælpe dem.

Dragør Biografforening har en fornuftig økonomi. De har igennem de otte år, hvor de har stået for drift af biografen, oparbejdet en hensættelse til brug for renovering og nyt udstyr. Foreningens største problem var således ikke økonomi – men snarere, at de ikke kunne få en lang lejekontrakt med ejerne.

Dragør Borgerforening ejer huset i Strandgade 14 og har en god økonomi. Der er et mindre lån, som er betalt ud, når vi kommer til marts 2024.

Vi vurderede, at den bedste måde at støtte Dragør Biografforening på ville være at købe biografbygningen og lave en 10-årig lejekontrakt med dem.

For at finde ejerne af bygningen søgte vi information i tingbogen. Her kunne vi se, at ejendommen året før (oktober 2021) var overtaget af Marianne Eriksen og Bjarne Poulsen til en pris på 5,4 mio. kr. i forbindelse med en arvesag. Ejendommen var belånt for cirka 1,2 mio. kr., og en ejendomsvurdering lød på 2,1 mio. kr.

Møde med ejerne

Det var ikke let at få kontakt til ejerne. I januar 2023 lykkedes det dog, og der blev sat et møde op i februar med Erik Juel Eriksen som repræsentant for ejerne.

Under mødet blev det oplyst, at ejerne var i gang med at sætte ejendommen til salg. Vi oplyste, at vi var interesseret i at købe ejendommen med det ønske at fortsætte med biografdrift og andre kulturelle aktiviteter i samarbejde med Dragør Biografforening.

Erik Juel Eriksen gav udtryk for, at det ville glæde ejerne. Han fortalte også, at de var i proces omkring salg af ejendommen og havde kontakt til tre ejendomsmæglere for vurdering af en salgspris. Han talte også om Lokalplan 3 og dennes begrænsninger i bygningens anvendelse.

Vi kunne i den sammenhæng fortælle, at det ikke var et problem for os, da vi netop ønskede at bibeholde biografdriften.

Erik Juel Eriksen oplyste, at der havde været flere interesserede købere af ejendommen. Han afsluttede med at sige, at vi var velkommen til at komme med et bud.

Lokalplan 3

Lokalplanen gælder for området omkring Kongevejen og Toldergade, som biografbygningen er en del af.

Der er flere ejendomme i lokalplanen, der har begrænsninger i anvendelsen. For biografbygninger står der specifikt: »Det i ejendommen tilstedeværende biograflokale forbeholdes offentlige formål (biograf og lignende kulturelle aktiviteter).«

Dragør Borgerforening kontaktede forvaltningen for at høre nærmere om bygningen og dens begrænsninger. Her blev det oplyst, at det ikke ville være sandsynligt at ændre lokalplanen for en enkelt bygning uden at åbne hele lokalplanen.

Foreningens vedtægter

I forbindelse med Dragør Borgerforenings generalforsamling i april måned 2023 stillede bestyrelsen forslag til forsamlingen om at starte aktiviteter op med henblik på køb af biografbygningen. Samtidig foretog vi ændring i vores vedtægter, så et køb var muliggjort.

Der var bred opbakning fra medlemmerne, og det blev vedtaget med stor majoritet.

Værdiansættelse

Under vores arbejde med at værdisætte ejendommen kom vi i kontakt med EDC Erhverv Poul Erik Bech. De oplyste, at de tidligere havde vurderet ejendommen for nuværende ejere – men ikke længere repræsenterede dem. De kunne derfor godt være os behjælpelige som købsmægler samt opsætte tilbud på køb af ejendommen.

Umiddelbart efter accept fra generalforsamlingen indgik vi aftale med ejendomsmægleren. Der blev udfærdiget et tilbud, og vores købsmægler afsendte dette til ejerne.

Tilbuddet indeholdt ud over et tilbud på 7 mio. kr. også en klausul om, at hvis vi efterfølgende ikke længere ville bruge huset som biograf eller teatersal, så ville ejerne få en godtgørelse på yderligere 2,5 mio. kr. Dette set i lyset af en anerkendelse af, at ejendommens værdisætning er lavere ved anvendelse af bygningen som biograf end for eksempel andet erhverv eller boliger.

Tilbuddet blev afvist af ejerne i første omgang, men tilbuddet står åbent, og vi håber, at ejerne vil indgå i en dialog.

Værdisætning af erhvervsejendomme foretages som udgangspunkt ud fra den mulige lejeindtægt og omkostninger til vedligehold og forrentning af købesummen. Ejernes ansættelse af lejen gennem de sidste otte år har dermed sat prisen på ejendommen.

Planen med biografbygningen

Dragør Borgerforening vil i samarbejde med lokale kræfter købe og ombygge biografbygningen, så den kan fortsætte som en tidssvarende biograf og samtidig kan anvendes til forbedring af kultur- og fritidslivet i Dragør.

Der vil blive to sale, handicaptoilet og bar m.m. Den ene sal skal have en lille scene, så den kan anvendes til andet end fremvisning af film. Den anden sal skal være mindre og kunne forevise film – men også anvendes til mindre forsamlinger. Desuden skal bygningen kunne facilitere standup, revy, gaming, musik og lignende.

Drift af biografen vil blive foretaget af Dragør Biografforening.

Med venlig hilsen

Jørn S. Larsen og Flemming Aunel

Dragør Borgerforening

