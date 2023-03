Vi har modtaget:

Kold skulder til ældreplejens medarbejdere

Styregruppe omkring ældreplejen bliver nu nedsat uden medarbejderrepræsentation

Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte torsdag den 2. marts for, at kommunens medarbejdere på ældreområdet ikke skal være repræsenteret i styregruppe omkring udvikling af fremtidens ældrepleje i Dragør Kommune. Ja, du læste rigtigt!

Ældre Sagens partnerskabsforslag

Torsdag blev det i fællesskab besluttet, at Dragør Kommune indgår et strategisk samarbejde med Ældre Sagen om udvikling af fremtidens ældrepleje i kommunen.

Baggrunden er, at Ældre Sagen har erfaring på området og nogle fondsmidler at gøre godt med. Hvor fondsmidlerne stammer fra, ved vi dog ikke. Vi er heller ikke helt skarpe på, hvilke kompetencer de kommer med. Men det er klart fondsmidlerne, der har været guleroden omkring indgåelsen af det strategiske samarbejde.