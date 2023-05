Vi har modtaget:

Lufthavnen – den tavse forurener

Flytrafikken runger i øregangene, men der er helt tyst inde bag trådhegnet i lufthavnens direktionslokaler.

Borgerne har stadig ikke fået svar på, hvordan Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for PFAS-forureningen af jorden, drikkevandet, vandløbene og havvandet i Dragør.

Forfejlet forhandling

For over et år siden – nærmere bestemt i marts 2022 – besluttede Dragørs Kommunalbestyrelse enstemmigt at undersøge muligheden for at rejse erstatningskrav mod lufthavnen for den vidtfavnende forurening.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober måned sidste år mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye.

Meningen var at indgå en »frivillig aftale« med virksomheden Københavns Lufthavne A/S om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune »skadefri« af den omfattende PFAS-forurening, der er forårsaget af lufthavnen.

Som følge af vedholdende skub i ryggen fra borgerne afholdt borgmestrene fra Dragør Kommune og Tårnby Kommune møde med Københavns Lufthavns direktør den 19. december 2022.

Forhandlingsevnerne rakte desværre ikke – og vanen tro lagde borgmestrene sig på maven for lufthavnen.

Man »glemte« endnu en gang, at Københavns Lufthavne A/S er en profitorienteret og storforurenende virksomhed, der støj-, luft-, jord- og vandforurener efter forgodtbefindende – og at det er kommunernes pligt at værne om borgerne og folkesundheden i Dragør og Tårnby.

Efter det afholdte møde i december vides det dog stadigvæk ikke, hvorvidt lufthavnen vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den sundhedsskadelige PFAS-forurening eller ej.

Ødelagt drikkevand

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Dragørs grundvand er ødelagt, og vandforsyningsselskabet HOFOR A/S har peget på forskellige løsningsmodeller, hvoraf det billigste forslag er en ny rørledning fra Hvidovre til en pris på 75 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til oprensning af PFAS-forurening af Hovedgrøften, markområder, naturområder, private vandboringer, vandløb osv.

Men lufthavnen vil ikke »frivilligt« vedkende sig sit erstatningsansvar, hvilket resulterer i, at den eksisterende PFAS-forurening uhindret og fortløbende spreder sig i Dragør. Det er meget bekymrende.