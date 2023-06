Vi har modtaget:

Lukning af aktivitetshuset og caféen

Jeg læste til min store rædsel, at der nu igen verserer rygter om nedlukning af aktivitetscentret og caféen.

Hvis det er et udtryk for kreativ tænkning fra politikernes side, vil jeg gerne fremkomme med nogle betragtninger vedrørende dette.

Wiedergården er en uvurderlig ressource for den ældre del af Dragørs befolkning – og er desuden en besparelse, ja, du læste rigtigt.

Udgifterne til ældrepleje og svage, ældre borgere bliver i den grad modsvaret af, at en meget stor del af de ældre borgere holder sig i gang og indgår i sociale sammenhænge, der holder livsgnisten i gang og øger den mentale hygiejne på længere sigt.

Jeg tror desværre ikke, at dette faktum er gået op for politikerne, som ofte forfalder til ren kassetænkning, hvilket ikke er særligt befordrende i længden.

Jeg havde desværre selv den holdning, at jeg ikke skulle over til alle de »gamle« mennesker, så jeg fik først taget mig sammen, da jeg var cirka 76 år gammel, og »vovede pelsen«.

Det var synd for mig, at jeg havde haft en sådan misopfattelse af, hvad Wiedergården repræsenterer.

Jeg blev positivt overrasket og må i den grad fremhæve de mange facetter af trivsel og udvikling, indlæring, socialt samvær, frit lån af skønne bøger, træning på et stort udvalg af træningsmaskiner samt – ikke at forglemme – massagestole. Alle disse fremragende ting holder ældre mennesker »fit for fight« og kroppen fri for stivhed og smerter i væsentlig grad.

Jeg kunne fortsætte min lovprisning og nævne, at der kommer gæster fra fjerne lande for at lære om »model Wiedergården«, så de selv kan anvende den for deres ældre borgere.

Selve tanken om nedlæggelse af aktivitetscentret er absurd og kan sammenlignes med at tisse i bukserne – skønt varmt i starten og en uhyggelig opvågning, når sandheden om en eventuel besparelse bliver evidente, for Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården, er og bliver en kæmpe investering samt besparelse for de ældre borgere i Dragør, men også i endnu højere grad for Dragør Kommune, idet den sparer masser af penge på ældre- og hjemmepleje, altså er det en win-win-situation.

Ja, og glem nu heller ikke, kære politikere, at I også bliver gamle ... og det sker hurtigere, end I tror.

Desuden er »vi gamle« ikke en flok lallende individer, men potente vælgere, der vil bruge vores stemmer ved et kommende valg til at bevise, at vi mener det alvorligt.

Rør ikke ved vores aktivitetscenter på Wiedergården!

Med venlig hilsen

Birgit Bartlmä

Ulspilsager 86