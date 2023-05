I visse tilfælde har sagsbehandleren tillige fastsat en ultrakort svarfrist på blot fem dage, hvilket Kystdirektoratets konstituerede kontorchef har forsvaret som værende »passende«.

Men den påstand er nu også trukket i land, og Kystdirektoratet har efterfølgende fastsat en ny svarfrist for adresseoplysning inden 22. maj 2023. Man har åbenbart et standpunkt, til man tager et nyt.

Klagemulighed eller ej

Kystdirektoratet har stadig gevaldige vanskeligheder ved at skelne mellem en lovpligtig nabohøring og en lovpligtig klagemulighed – men det finder direktoratet ud af, når vi kommer længere frem i processen.

Da Dragør Kommunes byplanlægger offentliggjorde »Tilladelse: Bade- og kajakbro ved Sydstranden (Søndre Strandvej)«, så blev det ikke stillet krav om, at borgerne skulle oplyse sine bopælsadresser.

Eneste krav til at klage var, at man som klagestiller har en »væsentlig interesse i sagen«. Det afhænger dermed ikke af ens adresse, etnicitet, køn, politiske overbevisning eller religion om man har ret til at klage eller ej.

At klage betyder i al sin enkelthed, at borgerne skriftligt retter henvendelse til en offentlig myndighed med anmodning om undersøgelse eller påtale af et kritisabelt, uretfærdigt eller retsstridigt forhold.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at en klagemulighed ikke er det samme som en nabohøring. Man behøver derfor ikke bo klos op ad Vierdiget-broprojektet for at være »klageberettiget« til et planlagt anlægsprojekt på den fredede Dragør Sydstrand, der i lokalområdet er underlagt intet mindre end otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen.

Mangelfulde nabohøringer

Der er ingen, der bor på de fredede strandenge i lokalområdet, og den asfalterede Søndre Strandvej adskiller som bekendt stranden fra naboejendommene. De fleste af os kalder Søndre Strandvej for »Højvejen«.

Kommunen har foretaget nabohøringer vedrørende bade- og kajakbroprojektet ved Vierdiget i henholdsvis oktober–november 2020 og februar–marts 2022. Høringerne er dog ikke foretaget i overensstemmelse med forskrifterne i Miljøministeriets gældende »Bekendtgørelse om bade- og bådebroer«.

Grundejerforeningen Strandkanten beliggende på stikvejen Søndre Strandvej er blevet nabohørt, og Grundejerforeningen Vierdiget beliggende på det forgrenede vejanlæg Vierdiget er ligeledes blevet nabohørt – men naboerne på Søndre Røsevej er ikke blevet hørt af kommunen. Der er indkørsel til vejene Vierdiget og Søndre Røsevej via Krudttårnsvej, hvilket kan have betydning for den juridiske vurdering af brosagen.

Borgerne har gentagne gange orienteret Kystdirektoratet om, at der ikke er udført behørig og lovpligtig nabohøring i lokalområdet, men direktoratet vil ikke forholde sig til, at formalia ikke er overholdt af Dragør Kommune – og direktoratet ønsker påfaldende nok ingen opklarende dialog omkring dette sagsforhold.

Kystdirektoratets konstituerede kontorchef udtaler:

»Kystdirektoratet vil ikke kunne gå ind i selve prøvelsen af den kommunale afgørelse og påse, om der er sket fejl i sagsbehandlingen, herunder behørig nabohøring, med mindre klageren er vurderet klageberettiget.«

Derfor er det jo meget belejligt, at Kystdirektoratet er i gang med at fjerne så mange »klagere« som overhovedet muligt.

Må man klage over projektet?

Nej, det må borgerne øjensynlig ikke. Dragør Rådhus har sendt et tydeligt signal. De 32 borgerklager ønskes hen, hvor peberet gror, og dermed er borgernes retsstilling og retssikkerhed endnu en gang kraftigt udfordret.

Byplanlæggeren og et flertal i kommunalbestyrelsen arbejder med åbne øjne imod fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene, borgernes klager samt bade- og bådebrosbekendtgørelsen.

De 32 velmenende og velargumenterede klager bliver betragtet som små irriterende myg, der hurtigst muligt skal verfes væk. Politikerne ønsker intet input fra borgerne, hvilket vi har oplevet så mange gange før.

Vi er vidner til en uskøn kortslutning af den demokratiske proces, men mon ikke myggene bliver ved med at svirre, så vi kan få sat et punktum i Dragør Kommunes fem år lange og enormt bekostelige sagsbehandling af »soppebroen« ved Vierdiget.

For enden af den 30 meter lange bade- og kajakbro vil vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande, hvilket hverken egner sig til badning eller søsætning af kajakker.

Molbohistorier er rigtig sjove, men ikke nødvendigvis i virkelighedens verden.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune