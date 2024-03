Vi har modtaget:

Måske er der lys forude

Regeringen nedsatte en krisestab for at sætte tempo på udfasning af gasfyr. Nu træder de på bremsen

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2020, at ingen danske boliger bør være opvarmet med gas fra 2035. Men af en nyhed på dr.dk fremgår det, at målet om at udfase gasfyr i alle danske boliger i 2035 bør droppes.

Det er en meget overraskende og måske uventet udmelding fra Den Nationale Energikrisestab (NEKST), der nu er meldt ud.

Lars-Peter Søbye, forperson for krisestaben NEKST, siger til dr.dk, at der er områder i Danmark, hvor det ikke giver samfundsmæssig mening at nedlukke gasnet efter 2030, fordi der er grøn biogas i vores gassystem.

Efter Ruslands invasion af Ukraine steg gaspriserne som bekendt voldsomt. Siden er prisen på gas stille og roligt faldet igen. Andelen af biogas er støt stigende, og antallet af gasfyr er reduceret fra 400.000 til 300.000.

100% grøn gas i 2030

Krisestaben anser biogas for værende grøn gas, og Lars Peter Søbye tilføjer samtidig:

»Den investering, det koster at omstille, står ikke mål med den CO 2 -reduktion, du får efter 2030«.

Vores klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aa-gaard, vil holde fast i 2035-målsætningen, men mener ikke, at den bør være mejslet i sten.

Han siger, at »... det er godt at have en milepæl at gå efter, men jeg vil ikke afvise, at der fortsat i 2035 vil være gasfyr med grøn gas«. Men det skal være særlige omstændigheder, som gør det, understreger han.

Betydning for Dragør

Dragør er den kommune i landet med flest gasfyr pr. indbygger, og allerede i dag er næsten halvdelen af den gas, vi bruger, grøn biogas.

Dragør er allerede blevet meget grønnere. Og meget tyder i øvrigt på, at vores fjernvarme bliver forsinket og dyrere, end beregnet.

Samtidig er der stadig flere, der er skeptiske over for fjernvarmens klimavenlighed. I øjeblikket importerer vores kraftvarmeværker mere end 2 mio. tons træpiller om året fra hele verden til at supplere den stadigt faldende affaldsmængde. Træpiller er ikke klimavenligt. De udleder dobbelt så meget CO 2 , som gas gør.

Men heldigvis ser det nu ud til, at vi med vores Dragør-bosiddende klimaminister i spidsen er på vej til en mere nuanceret og intelligent tilgang til, hvor og hvornår vi skal udfase vores gasfyr. Måske det kan få betydning for Dragør, for eksempel i den gamle by eller på Sydvest-amager, hvor fjernvarmen ikke når ud.

Indtil videre kan vi med god samvittighed glæde os over, at Dragør for hver dag bliver grønnere og grønnere.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd, cand. jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)