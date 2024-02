Vi har modtaget:

Markeder og turister

I en artikel i Dragør Nyt den 7. februar (læs indlægget her, red.) beklager Christian Willesen, arrangør bag Öresundsmarkedet, at politikerne kun har givet lov til to weekender i stedet for fire.

Som beboer i den gamle by har jeg længe undret mig over udenlandske aktører, der gratis kan benytte offentligt areal til at sælge deres varer i en lille landsby som Dragør.

Netop nærhed og gensidig opbakning overfor lokalt erhverv har altid været et stort fokus her i byen. Derfor er jeg glad for, at man begrænser afholdelse af Öresundsmarkedet til to weekender.

Det kan godt være, at en begrænsning påvirker arrangørens mulighed for at fastholde indtjening, men her vægter jeg nærmiljøet højere.

Vi bor tæt på havnen, og vi er generelt glade for aktiviteter – men her er det efter min mening vigtigt at skabe et fællesskab iblandt lokale folk.

Her har Martin Wood Pedersen også ret i, at stilhed har sin ret, specielt når Dragør er mål for mange turister, herunder en forventning om mange bådturister, som kan forventes at blive bragt på lynvisit til Dragør af Wonderful Copenhagen.

Lynvisit har aldrig givet noget særligt til Dragør, og derfor er jeg også sikker på, at man vil sortere i turisterne.

Med venlig hilsen

Thomas Krebs

Strandlinien 31

Dragør