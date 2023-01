Vi har modtaget:

Millioninvesteringer?

Supplement til tre tidligere indlæg her i Dragør Nyt: »Millioninvestering i Strandparken« (læs indlægget her, red.), »Millioninvestering – nej tak« (læs indlægget her, red.) og »Renovering af almene boliger« (læs indlægget her, red.).

Tro endelig ikke I får svar eller kommentarer fra Strandparkens organisationsbestyrelse (OB) på de her nævnte indlæg.

Jeg har flere kopier af ubesvarede e-mail sendt til OB, som man åbenbart ikke kan få svar på.

Er spørgsmålene for komplicerede, synes løsningen simpelthen at være, at man vælger man tavsheden som løsning på problemerne – for »så forsvinder de jo nok af sig selv«.

Der er helt klart vigtigere ting for OB, end de ting de besværlige beboere kommer med, nemlig Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden vil i 2050 have en formue på cirka 60 mia. kr. – en fond, som vi også betaler til.

OB, der samtidig er indsat i bestyrelsen for vores boligadministration Boligkontoret Danmark – som vi også betaler til, er åbenbart nødsaget til at uddelegere afdelingernes regnskaber til vældig »kompetente« beboere, der hellere end gerne vil bruge timer på at sidde og fedte med dem.

Så er vi jo også ude over problemer omkring personfølsomme oplysninger – og skulle du have glemt, hvad du for eksempel får i boligstøtte, kan du altid få den slags oplysninger oplyst på en bænk ude i byen. Da beboere jo ikke har noget som helst juridisk ansvar for, hvad de foretager sig i den retning.

Som beboere i Strandparken var der rigtig mange, der undrede sig over, at samtlige afdelinger i Strandparken blev omdannet til byggepladser, da Boligkontoret Danmark trådte ind i billedet for snart ti år siden.

Samtidig har der åbenbart været problemer med at skaffe driftsledere, da vi har haft cirka ti stykker af dem i perioden.

Dette samt de mange spørgsmål får vi aldrig en forklaring på, da det åbenbart ikke rager os, men det sætter naturligvis nogle tanker i gang.

Man har her i vores afdeling, Nordstrandparken, en lille enklave af beboere, der har boet her i 30–40 år. De mener helt klart, at de ejer hele afdelingen bestående af 38 lejemål. Således har vi for nylig på et projekt, der blev besluttet i 2013 på et afdelingsmøde, brugt 42.000 kr. af vores gode huslejepenge til ingen verdens nytte. Men tillader du dig så at påtale den slags vanvidsprojekter, bliver du beskyldt for at stjæle af »kassen«, at tale grimt og truende til beboerne, at foretage ulovligheder og meget, meget mere – altid efterfulgt af bemærkningen: »Du må endelig ikke sige til nogen, at det er mig, der har fortalt dig det.« Denne opførsel, der har været standard her i afdelingen, længe før vi flyttede ind i 2012, har altsammen OB’s store velsignelse, altså endnu et eksempel på at penge er vigtigere, end de dumme beboere.

Med venlig hilsen

Preben v. Eggers

Nordstrandparken 10