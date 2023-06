Vi har modtaget:

Nu må vi have svesken på disken

Tak for den fine juniudgave af beboerbladet fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By, der lå i vores postkasse.

På første side har beboerforeningens formand, Hanne Bacher Bendtsen, ordet, hvor hun redegør for, at hun ikke er lokal politibetjent, og at beboerforeningen ikke en myndighed.

Samtidig skriver formanden, at hun egenhændigt har udfærdiget en liste over eksisterende byplanssager i Dragør Gamle By, som en assistance for kommunen – også i folkemunde kaldet »øjenbæ-listen«.

For at gøre en lang og mega-problematisk historie kort, så må det være på tide, at Hanne Bacher Bendtsen offentliggøre den liste, hun har udarbejdet, og indleveret som en enkeltsag. Eller hvor mange sager, er der på listen?

Der er både noget retssikkerheds- og forvaltningsmæssigt besynderligt i den fremgangsmåde, formanden for beboerforeningen har benyttet sig af. Det er helt sikkert ikke en hjælp for sagsbehandlerne eller den tekniske forvaltning på rådhuset – tværtimod.

Jeg mener, at Hanne Bacher Bendtsen, som privatperson skal trække listen tilbage.

Jeg har faktisk hørt rygter om flere lister. Og så må vi have svesken på disken, hvor Hanne Bacher Bendtsen offentliggøre, hvilke matrikler, og hvad hun mener, ikke overholder gamle bys – egenart.

Jeg ved, at »øjenbælisten« og Hanne Bacher Bendsens måde at være formand på faktisk har gjort mange mennesker kede af det og nogle rasende.

Jeg melder mig ikke ud – for jeg har aldrig være medlem beboerforeningen, men jeg håber, at nye og yngre folk i bestyrelsen kunne modernisere foreningen og forny formanden.

Altså Hanne Bacher Bendtsen, vil du være venlig at offentliggøre den liste, du har udarbejdet. Der er jo ingen af os i den gamle by, der ved, om du præcis har nævnt noget om vores grund eller hus. Og alle kan jo ikke søge aktindsigt, når vi ikke ved, hvem det drejer sig om.

Hvis ikke du vil, håber jeg, at Dragør Nyt vil bruge lidt ressourcer på at få listen frem i lyset. Det tror jeg, vi er mange, der kunne have en interesse i.

Med venlig hilsen

Anne Grønlund