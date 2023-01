Vi har modtaget:

Ny affaldsordning

Mon de sidste skraldespande når at blive opsat, inden skrotning af de første

Den 1. januar skulle landets 96 kommuner være klar med ny affaldssorteringsordning. Men hele 35 kommuner har søgt om forlænget frist.

Antallet af skraldespande kan faktisk være på vej ned igen inden længe. Dette påpeges af Henrik Wenzel, der er ekspert i affald- og energisystemer samt professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet. For en stor del af sorteringen kan nemlig klares langt bedre af robotter, end den kan af travle danskere foran vasken i hjemmet.

»Strategien er forfejlet,« siger eksperten til TV2.

»Det er vel mest et politisk ønske, om at befolkningen tvinges til personligt at få fingerne ned i sorteringen. Gavnligt eller ej, hver en borger skal fysisk deltage,« fortsætter han.

Og professoren understreger, at den detaljerede sortering af affald er sund fornuft. Spørgsmålet er, hvordan sorteringen udføres – også i forhold til samspillet med energiområdet, mener han.

ARC var næsten klar

Inden Socialdemokratiets krav om personlig sortering, var vi i ejerkommunerne for Amager Ressourcecenter (ARC) langt fremme med en fuldautomatisk sortering. Et specifikt anlæg var udvalgt, prisen aftalt, og byggegrunden klar. Alle de fem ejerkommuner, herunder Dragør, havde frigivet et lån på 150 mio. kr. Alt var klar til underskrift. Det blev stoppet af regeringen, som i bedste Pol Pot-tradition ønskede, at hele folket, personligt skulle deltage.

For få skraldespande i dag – for mange om lidt?

Mens 35 kommuner arbejder på at få de sidste ekstra skraldespande og nye skraldebiler hjem, så har professor Henrik Wenzel imidlertid en ironisk forudsigelse:

At en stor del af de nyindkøbte skraldespande selv ender som skrald inden for de kommende år.

»For man har ikke politisk erkendt, hvordan fremtiden kommer til at se ud på energi-, plast- og affaldsområdet,« siger professoren og henviser til, at der simpelthen er for mange forskellige affaldskategorier.

»Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter,« lyder det fra Henrik Wenzel.

I Norge og Holland bruger man allerede sorteringsanlæg, og herhjemme er et centralt sorteringsanlæg også på vej i hovedstaden, ligesom kommuner på Fyn har ansøgt om at bygge anlæg.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør