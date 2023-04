Vi har modtaget:

Øjebælisten

Jeg ved ikke hvem, der har fundet på navnet. Men via aktindsigt er jeg nu kommet i besiddelse af den famøse »Øjebæliste«, der er sendt til kommunen med klager over 34 ejendomme i den gamle by.

Listen er udarbejdet af formanden for Beboerforeningen i den gamle by – på vegne af beboerforeningen, men uden at nogen andre er blevet orienteret. Hverken medlemmer, bestyrelse – eller de berørte husejere. Listen omhandler 34 huse, hvor formanden mener, der er foretaget ulovligheder. Det er en blandet omgang. Den spænder helt fra opladning af elbil til forkerte tagsten. Noget af det er, efter min mening, et reelt problem, andet er blot smag og behag. En stor del af det er i øvrigt fuldt lovligt og godkendt af kommunen.

Jeg undrer mig over, hvorfor netop disse sager er udvalgt. Der vil nemt kunne peges på rigtigt mange andre huse, der har lignende uregelmæssigheder. Der henvises dog i to af sagerne til en anden liste, som jeg ikke er i besiddelse af.

Noget er meget gammelt – som for eksempel et ovenlys min egen far har monteret i sit udhus i 1976. Andet er nyere, for eksempel en tagrende monteret i 2021.

Jeg er ikke længere medlem af beboerforeningen. Men hvis jeg var, ville jeg synes, det var særdeles kritisabelt – og jeg håber, I tilbageværende medlemmer, vil gøre op med jer selv, om det er en praksis, I kan stå inde for.

Jeg vil ikke offentliggøre listen. Det ville ikke være fair over for de berørte husejere. Men hvis man er nysgerrig efter, om ens hus er på, kan man jo kontakte beboerforeningen for at få det afklaret.

PS: Kære formand

Jeg har jo lært dig at kende som et virkeligt rart menneske, der uden tvivl vil det bedste for byen. Jeg håber dog, du kan se, at den her praksis, med at lave en masse ting på vegne af os beboere, uden at vi nogensinde får kendskab til det, det går altså ikke. Så må du gøre det som privatperson.

Med venlig hilsen

Jan Borg

Magstræde 2