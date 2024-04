Vi har modtaget:

Pensionist-skovture

Årets fire skovture for pensionister er netop blev lanceret på Wiedergården, hvor mange købte deres adgangsbillet.

Skovturerne har mange år på bagen. Men dog med en pause efter at daværende borgmester Asger Larsen i 2002 valgte at stoppe for dem.

Da Dansk Folkeparti i 2010 blev medlem af byrådet, havde vi et krav over for borgmester Allan Holst om, at arrangementet skulle genoptages.

Det tog lige et par års armvridning fra Morten Dreyer ved de årlige budgetvedtagelser, men så blev skovturene genindført.

Begrundelsen for Dansk Folkeparti er et ønske om, at Dragørs pensionister får mulighed for fællesskab. Både i Dragørs Aktivitetshus, men også i åbne arrangementer som skovture.

Vi glædes derfor i DF over, at vores pensionister i Dragør igen kan nyde fælles socialt samvær på skovturene.

Med venlig hilsen

Jørgen Honoré

Dansk Folkeparti

Kbh., Frb. og Amager