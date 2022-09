Vi har modtaget:

Søvangsbakkerne er reddet

Søvangsbakke-projektet er stoppet. Men nu vil politikerne placere deres projekt et andet sted i Dragør – man klør sig i nakken.

Kommunalbestyrelsen sætter endnu en upopulær aktivitetspark i bakgear, men der er stadig ingen forståelse for, at man ikke nødvendigvis taber ansigt ved at lukke et uønsket politikerprojekt ned. Det eneste, man risikerer, er at få ros af borgerne.

Uønskede aktivitetsparker

Vi har alle været vidner til disse juridiske og demokratiske katastrofer, som skulle placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv:

Copenhagen White Water Park (lukket ned i 2019), Danmarks største Outdoorcenter (lukket ned i 2020), Hollænderparken (lukket ned i 2021), aktivitetspark og boligkvarter i bydelsparken på Engvej (lukket ned i 2022), Afgangshallen/Drag-ør Outdoor Fitness (amputeret og omdøbt i 2022) og Søvangsbakke-projektet.

Sidstnævnte projekt skal nu flyttes til et andet lokalområde og ligge andre til last.

Der hældes ret beset gammel vin på nye flasker, men aktivitetsparken bliver næppe placeret i nærheden af kommunalbestyrelsesmedlemmernes egne boliger.

Forklaringsproblemer

Helle Barth, forkvinden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU), udtaler til kommunalbestyrelsesmøde den 25. august:

»Øhm. Der er jo tale om en frigivelsessag til motionsstier på Sydstranden, og i sagen her, der er anbefalingen, at det bliver ude ved Søvangsbakkerne, så derfor så vil jeg anbefale, eller jeg kommer med et ændringsforslag, fordi det var ikke det, som oprindeligt lå bag tanken om motionsstier, at sagen sendes retur til KBEU, for at der kan ses på mere oplagte placeringsmuligheder.«

Projektet har allerede været sagsbehandlet i KEBU den 10. august 2022, i Økonomiudvalget den 18. august 2022 og af kommunalbestyrelsen den 25. august 2022. Nu skal sagen utroligt nok sendes tilbage til KBEU. Det virker som om, at hunden jager sin egen hale.

Borgerhøring er en by i Putins Rusland, og den hårde sparerunde i Dragør Kommune gælder øjensynlig ikke politikernes egne projekter.

Nye naboer til projektet?

Tanketorsken er godt nok trukket i land, men nu vil politikerne bare flytte problemet og projektet, hvilket koster yderligere forvaltningsmæssige ressourcer og tidsforbrug.

Borgernes skattekroner kastes frejdigt ud af vinduet på Dragør Rådhus.