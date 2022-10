Vi har modtaget – spørgsmål til Peter Hummelgaard:

Pynter man sig med lånte fjer og overdrivelser?

Før sommerferien kunne alverden se, at den socialdemokratiske regering havde forøget de 98 kommuners budget med 25,7 mia. kr.

25,7 mia. kr. til værdig ældrepleje, gode daginstitutioner og en stærk folkeskole. Det har S-regeringen sikret landets kommuner, har partiet påstået i lang tid. Men nu har partiet haft gang i sletningerne.

For alle dem, som har fulgt med i kommunernes hårde budgetforhandlinger, virkede det også underligt.

Var kommunerne virkelig tilført 25.700 mio. kr., burde budgettet have været et rent slaraffenland, hvor hvert et ønske kunne imødekommes fuldt ud.

Sådan så virkeligheden ikke ud. Efter tre år med Mette ved styrepinden i Dannevang var det de hårdeste kommunale budgetter i årtier.

Lokalt i Dragør oplevede vi, lige efter Budget 2023 blev vedtaget, at socialdemokraternes leder lod sig sygemelde pga. stress. Det var inden, besparelserne er blevet implementeret og personalet rokeret eller fyret.

Jyllands Posten kunne ikke få tallet til at stemme, og avisen bad derfor sidste onsdag om en uddybning af baggrunden for det store beløb.

Man må sige, at socialdemokraterne handlede hurtigt. Efter et par timer havde de slettet alt fra deres hjemmeside, som ellers havde bragt det store forkerte tal siden før sommerferien. Nu er beløbet rettet ned til godt 5 mia. kr.

Hvordan kan alle socialdemokraternes hundredevis af spinddoktorer dog tage så stor fejl? Eller, hr. Hummelgaard, er fejlen bare, at det blev opdaget?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør