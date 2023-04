Vi har modtaget – svar til Hanne Bendtsen:

Dyb beklagelse

Jeg beklager dybt den manglende levering af ordre ved Beboerforeningen for Dragør Gamle Bys generalforsamling, som vi desværre ikke var i stand til at hjælpe med. (Læs Hanne Bendtsens indlæg her, red.).

Vi har mange ordrer ud af huset – og har haft det siden åbningen.

Der er sket en menneskelig fejl. Vi har set vores procedure igennem og justeret den, så det ikke kommer til at gentage sig.

Mit tilbud om en dialog med henblik på kompensation blev ikke modtaget i første omgang. Jeg er fortsat åben med dette tilbud og håber på en henvendelse fra Hanne Bendtsen.

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen

Uddeler

SuperBrugsen Dragør