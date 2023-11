Vi har modtaget – svar til Kim Dupont:

På dybt vand

Under overskriften »Ude på dybt vand« forsøger tidligere Venstre-lokalpolitiker Kim Dupont sig i seneste udgave af Dragør Nyt med at beskrive status på alle de skrækkeligheder, der nu er overgået Holllænderhallen i almindelighed og svømmehallen i særdeleshed.

Voldsomme serviceforringelser, nedskæringer, besparelser, flygtende personale, ansvarssvigt osv. samt en udskiftning af den daglige ledelse har gjort svømmehallen nærmest ubrugelig for kommunens borgere – og ikke mindst for svømmeklubben, må man forstå. Selv den for kommunen så overskudsgivende »babysvømning« er indstillet. Også de ældres varmtbadsmuligheder er blevet markant indskrænket.

Og ansvaret for alle disse åbenbare fejldispositioner omkring driften af svømmehallen er Kim Dupont ikke sen til at placere hos forligs-partierne i den kommunalbestyrelse, han (i lighed med Morten Dreyer) ikke længere selv er en del af.

Fra et standpunkt til et nyt

»Det ender jo med, at brugerne flygter til den nye, lækre Vestamager Svømmehal få minutter fra Dragør,« skriver Dupont i sit indlæg. Men lige præcis den bekymring tror jeg ikke, Kim Dupont bør gøre sig. Hovedparten af Dragørs – især børnefamilier – er for længst »flygtet« til Tårnbys nye, lækre svømmehal på Ugandavej – lige på den anden side af kommunegrænsen. Her skal man, i modsætning til parkeringspladsen ved Dragør Svømmehal, være heldig at finde en ledig parkeringsplads på søn- og helligdage. Det tænker jeg, der må være en årsag til.

Men hvordan kan det komme bag på Kim Dupont, at Dragør Kommune er nødt til skrue på alle de spare-, effektiviserings- og serviceforringelsesknapper, man overhovedet kan?

Dragør kan jo sagtens klare sig selv, ikke sandt, Kim Dupont?

Skal der tilføres yderligere økonomiske og faglige ressourcer til Hollænderhallen eller svømmehallen (og det er der, indrømmet, hårdt brug for) skal de nødvendigvis hentes andre steder i kommunens hårdt pressede drifts- og velfærdsbudget ... En kendsgerning Kim Dupont behændigt undlader at give sit bud på.

For hvor findes reserverne og de faglige ressourcer i vor lille, nok så naturskønne, men udfordrede kommune?

Jeg tænker, det ikke kun er Dragør Kommune, der er »ude på dybt vand«, Kim Dupont.

Med venlig hilsen

Svend Mathiasen