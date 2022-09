Fredede strandenge

Mon ikke man bare skulle holde nallerne fra strandengene? De er ikke til pynt, men vi bør passe på dem i fællesskab.

På strandengene er der allerede rig mulighed for legemsøvelser – det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilken motionsform man ynder at dyrke, eksempelvis løb, almindelig gang, stavgang, cykeltur og kitesurfing. Og mens man dyrker motion, har man mulighed for at opleve en forunderlig fauna og flora. Især de blomstrende græsser er gode for øjnene.

Projektet stoppes ikke

Onsdag den 7. september fik Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) endnu en gang kolde fødder og sendte det upopulære projekt på Sydstranden tilbage til forvaltningen.

Herunder kan man se sagsbehandlingens omkostningstunge forløb alene indenfor den seneste måned:

1) BEU (10. august).

2) konomiudvalget (18. august).

3) ommunalbestyrelsen (25. august), hvor sangen blev sendt retur til KBEU.

4) BEU (7. september), hvor sagen blev sendt retur til forvaltningen.

Dermed skal der nu bruges yderligere forvaltningsmæssig tid og ressource på projektet – politikerne har åbenbart her helt glemt sparerunden.

Det er en alvorlig sag at tage penge væk fra de små og de grå i en benhård sparerunde, mens man endnu en gang hovedkulds kaster sig ind i minefeltet af uønskede og underbudgetterede aktivitetsparkprojekter, der finansieres af borgernes skatteindbetalinger.

Forvaltningskarrusel

KBEU vil nu have, at Dragør Kommunes forvaltning stiller forslag om, hvor motionsstierne og motionsredskaberne skal placeres på Sydstranden.

Det er en farce. Borgerne kan så pænt vente på, at projektet atter trækkes gennem forvaltningskarrusellen, for derefter at blive lagt ned i inde-værende uge, til næste år eller året efter med betragtelige omkostninger til følge.

Med tanke på Dragør Kommunes økonomiske situation og gevaldige udfordringer, så er det måske mere hensigtsmæssigt at lukke projektet nu. Hellere før end senere.

Næste generation

Vi er mange, der ønsker at værne om Dragørs tilbageværende grønne områder, som vi skal overlevere til vores dejlige børn og børnebørn. Det er værd at huske på, at når de nuværende politikere er væk fra kommunalbestyrelsen, så er borgerne her stadig – der er altid vilje og styrke til at kæmpe.

Sydstrandsprojektet er uigennemtænkt og unødvendigt. Det bliver et kæmpe »nej tak« herfra.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune