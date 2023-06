Under heftigt pres besluttede politikerne den 7. september 2022, at Dragør Kommunes forvaltning skulle finde en ny placering til de 12 motionsposter på Dragørs fredede strandenge.

Projektet havde nemlig akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne med lynets hast fjernede »Sydstrandsprojektet« fra dets oprindelige placering i og omkring Søvangsbakkerne.

Efter otte måneders sagsbehandling ville kommunens forvaltning dog ikke angive en ny placering af projektet.

Sagen er blevet behandlet én gang i kommunalbestyrelsen, to gange i Økonomiudvalget og tre gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af både tid og ressourcer.

Med tanke på kommunens intensive sparerunder så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter, som fortløbende sagsbehandles med åben kommunekasse. Mottoet for de store visioner synes at være »Ingen kvaler, skatteborgerne betaler«.

Projekt omplaceres

Eksborgmester Helle Barth (V), der er i gang med placeringen af sin sjette aktivitetspark siden 2018, er nu vendt 180 grader i sagen om »Sydstrandsprojektet« – nu har Venstre stillet forslag om, at de 12 motionsposter alligevel ikke skal placeres på Sydstrandens fredede enge.

I en e-mail til Dragør Kommunes forvaltning den 1. maj 2023 foreslår hun: »V stiller forslag om, at anlægsbevillingen fra anlægsbudgettet 2020 på kr. 200.000 til anlæg af motionsstier på Sydstranden i stedet bruges til renovering – og eventuelt supplering med nye motionsredskaber – af de motionsredskaber, som er opstillet på havnen ved Dragør Bådelaug.«

Dermed slipper forvaltningen for at tage ansvar for en ny placering af projektet på Sydstranden. Meget smart.

Økonomiudvalget godkender den 17. maj 2023, at »Sydstrandsprojektet« bliver omplaceret og reduceret betragteligt. Hermed er idéen om en beliggenhed på de fredede strandenge droppet – og projektet er kaput.

Kommunen vil nu opstille de supplerende motionsredskaber ved Dragør Bådelaug på Færgevej 8, lige ved siden af Dragør Kommunes syvende aktivitetsparkprojekt »Dragør Skatepark«.

Formand for Fredningsnævnet for København Søren Holm Seerup har dispenseret fra den gældende fredning i kystområdet, og dermed kan skateparken opføres tæt på Dragør Nyhavn, Dragør Bådelaug og Dragør Baadeværft. Den indledende høringsrunde omkring havnen og gamle by varsler dog et projekt i modvind.

Benhårde besparelser

Sideløbende med, at man på Dragør Rådhus overvejer, om fru Mikkelsen må komme i bad mere end én gang om ugen og få en værdig ældrepleje, så fjoller politikerne rundt og leger projektmagere i vores lille kommune, hvor der som bekendt ikke er mulighed for at bygge mere.

De folkevalgte taler hele tiden om vækst og »udvikling«, men reelt set er lokalpolitikerne ved at »afvikle« kernevelfærden og kommunen som helhed. Vi har ikke råd til flere håbløse projekter.

Dragør Kommune har gevaldige udfordringer med vidtfavnende PFAS- og pesticidforurening, mikroplast- og kemikalieforurening ved kunstgræsfodboldanlægget, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring, vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner, skoler, plejehjem, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Flere naturreducerende og tidskonsumerende projekter udstråler hverken miljøbevidsthed eller økonomisk ansvarlighed. Det er på høje tid at udvise rettidig omhu og respektere den gældende fredning af Sydstranden.

Hermed sendes en varm tak til alle de borgere, der aktivt medvirker til at bremse affredningsturnéen på Sydstranden. Det grønne frirum er virkelig værd at passe på – både nu og i fremtiden.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune