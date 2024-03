Vi har modtaget:

Til lykke KV 18 A ApS

Skæbnen for Dragør Gamle By ligger nu i jeres selskabs hænder

Kære Helvetia Holding, Growth Manager, Agervænget Holding, Azzouzi IT, Ulrik Bayer, Kanal Caféen Holding, THM Invest, S. Knudsen, Vicimi Holding og Brian Espersen Holding.

I dannede i december 2023 anpartsselskabet KV 18 A ApS. Af cvr.dk fremgår det, at jeres selskab har til formål at besidde, udleje og udvikle ejendommen på Kongevejen 18A i Dragør Gamle By.

Den 31. december 2023 købte I ejendommen af Coop for 21,8 mio. kr., og I overtog dermed de lejemålskontrakter, som Coop inden da havde indgået med de forretningsdrivende i ejendommen – heriblandt Normal.

Måske er købet blot et enkelt blandt mange for jer, men for os i Dragør Gamle By må vi nu sætte vores lid til, at I sikrer fremtiden for os.

Tænk jer nu om

Normal hører selvfølgelig ikke hjemme i Dragør Gamle Bys største og mest centrale butikslokale. Der skal naturligvis ligge en købmandsbutik, som kan gavne hele byen og havnen med nødvendige fødevarer, hvilket Normal jo beklageligvis ikke kan.

Det er synd for jer, at I som led i handelen med Coop blev tvunget til at overtage Normals lejemål – en butik, som slet ikke hører hjemme på den centrale plads.

Men det må være dejligt for jer at vide, at den gamle Irma gav overskud, for så kan alle andre købmandskæder selvfølgelig også.

Det har så ufattelig stor betydning for Dragør Gamle By og Havn, at vi igen får en købmand i vores by. Ikke alene har det betydning for os beboere og havnens mange sejlende gæster, men også for de andre forretningsdrivende på Kongevejen. Det livlige liv omkring en købmandsbutik giver nemlig et fantastisk godt nærmiljø og et naturligt positivt afkast til de øvrige, omkringliggende butikker.

Nøglen til ændring

Så, kære KV 18 A ApS, I kan rette op på Coops nationale fadæse, der har ladt Dragør Gamle By i stikken. I kan genskabe vores fantastiske nærmiljø ved igen at etablere en købmandsbutik på Kongevejen 18A.

Så jeg appellerer til jer. Brug nu den nøgle, I har fået.Vi er mange, som vil være jer evigt taknemmelige.

Med venlig hilsen

Linda Rebien

Strandgade 22