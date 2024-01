Vi har modtaget:

Utopister er svære at danse med

Intet forstyrrer deres verdensbillede

Forfatteren G. K. Chesterton skrev engang om umuligheden af at diskutere med folk, der havde en utopi. I deres sind er utopien perfekt, og ingen fakta griber ind i deres ræsonnement. Udover kriminalnovellerne med Fader Brown, som gav ham smør på brødet, var han en særdeles dreven debattør. Virkelig værd at læse – også her i dag.

Desværre er rigtig mange politikere utopister. For mange politikeres utopia er et grønt paradis, hvor vinteren er en illusion, olie og gas ikke har noget med velstand at gøre, og elektricitet er noget magisk, som frit strømmer ud af stikkontakter.

I 2006 tog Greta Thunberg og tidligere vicepræsident Al Gore hinanden i hænderne, og Al Gore skabte en film over klimakrisen. Her fastslog Al Gore, at al is på Nordpolen ville være helt smeltet senest i 2015. Det betød, at utopisterne klappede i hænderne, og Al Gore fik en Nobelpris for hans spådom.

Lokal effekt

I Dragør medførte det, at byrådet vedtog, at der grundet den smeltede is, nu skal opføres et 7,5 meter højt dige mod den forventede vandstigning. Hele byen skal dertil graves op på grund af fjernvarme til en pris af millioner af kroner, som vi ikke har.

Når man er fyldt 70 år, vil man kunne huske verdenskatastroferne i hvert 10. år.

Først var der kobber-mangel i slut 50’erne, derpå olie-mangel i 60’erne, afløst af frygten for indlandsis på hele den nordlige jordklode, derpå hullerne i ozonlaget, som ville brænde menneskerne op med stråler fra himmelrummet, og derpå syreregnen, som ville svitse al agerjord af, så vi døde af sult.

I dag er det CO 2 , som er synderen – selv om vi er klar over, at netop CO 2 er grundlaget for alle planters liv.

Alle disse nærved-katastrofer er hidtil undgået ved, at befolkningen har betalt større beløb til forskere, som derpå har klaret sagerne. Det minder mest at alt om den katolske kirkes salg af afladsbreve i 1500-tallet. Her kunne selv forhærdede syndere – med et sådan købt afladsbrev i hånden – få selveste pavens skriftlige garanti for at springe skærsilden over og komme direkte i himmerig. Det var ikke dårligt, hvis man troede på det.

I dag er vi mere prosaiske. Vi har til gengæld EU og FN’s CO 2 -kvotesystem, hvor man for millionbeløb køber og sælger aflad via erhvervsstyrelsen. Det giver erhvervsfolk en tilsvarende god følelse.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør